Apple setzt «Physical» fort

US-Fernsehen

Die Comedy aus dem Hause Tomorrow Studios geht in eine dritte Staffel.

Apple hat Staffel drei der Dramedybestellt. Die zweite Staffel der Serie folgt Sheila Rubin (Rose Byrne), die nach dem Start ihres ersten Fitness-Videos auf neue Hindernisse stößt, die ihr beim Aufbau ihres Fitness-Imperiums im Weg stehen. Sie ist hin- und hergerissen zwischen der Loyalität zu ihrem Ehemann (Rory Scovel) und den Werten, die er vertritt, und einer gefährlichen Anziehung zu einem anderen Mann. Als neue Konkurrenten ihren Status bedrohen, muss Rubin sich gegen einige heftige neue Konkurrenten behaupten.Dierdre Friel, Della Saba, Lou Taylor Pucci, Paul Sparks, Ashley Liao und Geoffrey Arend gehören ebenfalls zur Besetzung. Zusätzlich zu ihrer Rolle als Schöpferin und Showrunnerin ist Weisman auch als ausführende Produzentin an dem Projekt beteiligt. «Physical» wird von Tomorrow Studios (einer Partnerschaft mit ITV Studios) produziert."Ich bin begeistert von der Möglichkeit, Sheilas Geschichte in kreativer Zusammenarbeit mit Rose Byrne und dem Rest unserer unglaublichen Besetzung, Autoren und Crew weiter zu erzählen. Roses atemberaubende, urkomische und mutige Performance ist der Nordstern auf der Reise unserer Serie, die von persönlicher Ermächtigung und Transformation im Südkalifornien der 80er Jahre in all seiner Synth-Pop-, sonnengetränkten und Spandex-gekleideten Pracht handelt", sagte Annie Weisman, Schöpferin und Showrunnerin. "Das Feedback, das wir von den Zuschauern erhalten haben, die «Physical» immer wieder entdecken und sich von ihm gesehen fühlen, ist die erfreulichste Erfahrung meiner Karriere, und ich bin unserem Team bei Apple und Tomorrow Studios sehr dankbar, dass sie diesen Traum Wirklichkeit werden lassen."