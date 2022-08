«Love, Death and Robots»: Vierte Staffel gesichert

US-Fernsehen

Der Netflix-Hit geht demnächst weiter. Die Verantwortlichen haben am Freitag neue Folgen angekündigt.

Der Streamingdienst Netflix gab am Freitag bekannt, dass die Animations-Anthologie-Serieeine vierte Staffel bekommt. Die dritte Runde hatte im Mai 2022 Premiere, die ersten Staffeln wurden in den Jahren 2019 und 2021 veröffentlicht. Das Format hat bislang zwölf Emmy Award-Nominierung erhalten."Ich hatte das Gefühl, dass es im Westen nicht viele Animationsfilme für Erwachsene gab, vor allem nicht in Amerika, und vor allem nicht mit einem Budget, das wirklich hochwertige CG-Filme ermöglichte, wie sie bei Pixar und DreamWorks für Kinder entwickelt wurden", sagte Miller auf dem Internationalen Animationsfilmfestival in Annecy 2021. "Und wir hatten das Gefühl, dass es an der Zeit war, das auch für Erwachsene zu machen."Jede Folge erzählt eine andere Geschichte, die von Kreativteams aus der ganzen Welt in verschiedenen Animationsstilen umgesetzt wird. Die Episoden decken auch ein breites Spektrum an Genres ab, darunter Komödie, Drama, Horror und mehr. Jede Episode ist zudem meist mit unterschiedlichen Sprechern besetzt, wobei mehrere hochkarätige Schauspieler den Charakteren in der Serie ihre Stimme verliehen haben. Dazu gehören Joel McHale, Mary Elizabeth Winstead, Topher Grace, John DiMaggio, Elodie Young und Chris Parnell.