Nowitzki und Schumacher laden zum Benefiz-Kick, Sport1 überträgt

Veit-Luca Roth von 12. August 2022, 13:12 Uhr

Nach Mainz und Leverkusen findet das «Champions for Charity»-Spiel nach zweijähriger Pause in diesem Jahr in Frankfurt statt. Mit dabei sind zahlreiche Eintracht-Legenden wie Martin Hinteregger.

Die Fußball-Benefiz-Veranstaltung «Champions for Charity» mit Dirk Nowitzki und Mick Schumacher feiert nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause ihr Comeback. Am 24. August laden der ehemalige Basketballer und der Rennsportler zur vierten Auflage des Benefiz-Spiels nach Frankfurt ins Waldstadion ein. Mit dabei sind unter anderem Sportgrößen wie Eintrachts Europapokal-Helden Kevin Trapp und Martin Hinteregger sowie Eintracht-Spielerin Laura Freigang, die Fußball-Weltmeister Mats Hummels, Lukas Podolski und Christoph Kramer, die Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel und Mika Häkkinen sowie viele weitere Sportstars wie Tischtennis-Star Timo Boll, die Olympiasieger Moritz Fürste und Fabian Hambüchen, Ex-Skirennläufer Felix Neureuther oder Beachvolleyballerin Karla Borger. Außerdem ist Bundesliga-Legende Giovane Elber mit von der Partie.



Neben Trapp und dem kürzlich in die Fußballer-Rente gewechselten Hinteregger stellt Eintracht Frankfurt weitere Vereinslegende ab. Auch Karl-Heinz Körbel, Rudi Bommer, Uwe Bindewald, Ervin Skela und Pirmin Schwegler spielen mit. Mit René Adler, Gerald Asamoah, Stefan Kießling und Simon Rolfes schnüren weitere ehemalige Bundesliga-Stars die Schuhe.



Sport1 überträgt das Spiel, das um 18:00 Uhr angestoßen wird, live im Free-TV. Die Übertragung aus der Main-Metropole begleiten Moderatorin Ruth Hofmann und Kommentator Oliver Forster. Die Erlöse des Spiels gehen an soziale Projekte der Dirk Nowitzki Stiftung und der Keep Fighting Foundation der Familie Schumacher.

