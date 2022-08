Charter stellt Spectrum ein

Vermischtes

Der Streamingdienst wird nicht mehr weiter existieren.

Der Streamingdienst Spectrum Originals machte erstmals mit dem «Bad Boys»-Spin-off «LA‘s Finest» mit Jessica Alba und Gabrille Union von sich reden. Aufgrund der Corona-Pandemie kaufte der Sender FOX die Zweitvermarktungsrechte. Schon damals war der Erfolg des Anbieters eher zweifelhaft. Charter stellt nun Spectrum Originals ein, da sich der Anbieter aus dem Bereich der Original-Skriptserien zurückzieht.Der Schritt erfolgt, nachdem bekannt wurde, dass die Leiterin von Spectrum Originals, Katherine Pope, das Unternehmen verlassen wird, um Sony Pictures Television von Jeff Frost zu übernehmen. Pope soll ihre neue Rolle in den kommenden Wochen antreten. Zu diesem Zeitpunkt wird Charter damit beginnen, die Originals-Abteilung auslaufen zu lassen.Die Abschaltung wird schrittweise erfolgen, da die Plattform noch mehrere Serien in der Pipeline hat, heißt es. Dazu gehört die Sci-Fi-Thriller-Serie «Beacon 23» mit Lena Headey und Stephan James, die von Spectrum für eine zweite Staffel verlängert wurde, bevor die erste Staffel ausgestrahlt wurde. Was mit diesen und den anderen Serien, die noch bei Spectrum laufen, geschehen wird, ist noch völlig offen. Einige werden möglicherweise weiterhin auf Spectrum ausgestrahlt, während andere an die Produzenten zurückgehen, denen es dann freisteht, sie an andere Sender zu verkaufen.