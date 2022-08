«Doctor Who Am I» kommt in die Kinos

Kino-News

Die Firma Kaleidoscope wird den Film in die britischen Kinos bringen und weltweit vermarkten.

Die preisgekrönte «Doctor Who»-Dokuwurde von Kaleidoscope Film Distribution aufgekauft. Kaleidoscope wird die Dokumentation im Oktober in Großbritannien in die Kinos bringen und sich auch um den internationalen Vertrieb kümmern. Das Material wird nächsten Monat auf dem Toronto International Film Festival (TIFF) zu sehen sein.Der Dokumentarfilm, der das Regiedebüt von Vanessa Yuille darstellt, erzählt die Geschichte des berüchtigten «Doctor Who»-Fernsehfilms von 1996, der während einer Lücke in der Fernsehserie produziert wurde. Der Film mit Paul McGann in der Rolle des Time Lord stieß bei den Fans auf Ablehnung, da sie mit der Andeutung, der Doctor sei halb menschlich, nicht einverstanden waren, insbesondere als er seine Assistentin Grace Holloway küsste."Bei der Erkundung dieses entscheidenden Moments in der Geschichte der Serie findet Matthew McGann unerwartet einen verwandten Teil dieser eng verbundenen und doch riesigen Familie von Fans", heißt es in der Ankündigung. "Dies ist ein witziger und emotional gefährlicher Dokumentarfilm, vollgepackt mit «Doctor Who»-Laune und einer leidenschaftlichen, vereinten Fangemeinde."