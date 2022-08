Hartes Pflaster, mittelmäßige Quoten

Quotennews

Am Donnerstag startete die sechste Staffel von «Hartes Deutschland – Leben im Brennpunkt».

Im Frühjahr 2022 strahlte der in Grünwald ansässige Fernsehsender RTLZWEI insgesamt vier neue Folgen vonaus. Doch obwohl die Doku-Reihe sonst mit Top-Werten glänzt, ging das Format gegen Heidi Klum & Co. unter. Ohne «Germany’s Next Topmodel» im Gegenprogramm waren die Werte etwas besser.In der ersten neuen Folge der sechsten Runde war das Kamerateam von Spiegel TV im Ruhrgebiet zu Gast. Im Vordergrund der Dokumentation standen Sabine und Frank, die mit ihrem Verein „Menschen ohne Bleibe“ Obdachlosen in Bochum helfen. 0,45 Millionen Zuschauer verfolgten die Geschichte des 19-jährigen Julian, der zudem noch heroinabhängig war. 2,2 Prozent Marktanteil verzeichnete das Thema. Bei den Werberelevanten wollten 0,20 Millionen Zuschauer das Trauma von Motzi sehen, die bereits in frühen Jahren in die Drogensucht geriet. Der Marktanteil lag bei 4,7 Prozent.Eine zehn Jahre alte Geschichte ausstand um 22.15 Uhr auf dem Programm. Dieses Mal wollten 0,40 Millionen Zuschauer die Geschichte des damals 37-jährigen Helge sehen, der damals auf 25 Quadratmeter lebte. 3,0 Prozent Marktanteil sicherte sich das Format. Bei den Umworbenen wurden nur 0,10 Millionen erzielt, der Marktanteil belief sich auf 3,5 Prozent.