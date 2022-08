Primetime-Check

Wie viele Menschen verfolgten das «Panorama»-Special zum Drohnen-Krieg? Punktete das ZDF mit «Spider-Man»?

Das ZDF startete mit «Spider-Man: Far From Home» ► in den Abend, der von nur 2,06 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Im Anschluss griff sich das2,31 Millionen Zuschauer, die beiden Formate verbuchten 9,9 und 12,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden dagegen spitzenmäßige 11,3 und 13,4 Prozent ermittelt. Mit dem dritten-Teil holte man noch 1,05 Millionen Zuschauer und schlechte 7,5 Prozent, bei den jungen Leuten waren nur 6,3 Prozent drin.machte mit 4,37 Millionen Zuschauer eine gute Figur, die Marktanteile lagen bei 20,9 Prozent bei allen sowie 6,9 Prozent bei den Jüngeren. Das-Special „Hinrichtung aus der Luft – Deutschland und der US-Drohnenkrieg“ war für 2,55 Millionen Zuschauer interessant, die Sendung verbuchte 12,5 und 4,8 Prozent Marktanteil. Danach schauten 2,10 Millionen Zuschauer die, die 12,2 und 7,2 Prozent Marktanteil abräumten.Bei ProSieben verabschiedete sichvor 0,88 Millionen Zuschauern, in der Zielgruppe fuhr man 9,0 Prozent Marktanteil ein. Schließlich kam RTL mitauf 1,17 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe erzielte man 11,5 Prozent. Bei Sat.1 ließen sich 0,80 Millionen Zuschauer sich nicht nehmen,zu schauen. In der Zielgruppe waren nur 4,5 Prozent möglich.brachte Kabel Eins 0,58 Millionen Zuschauer und 4,8 Prozent. RTLZWEI setzte hingegen auf, das auf 0,45 Millionen Zuschauer und 4,7 Prozent bei den Werberelevanten kam.ließ 1,08 Millionen zu VOX schalten, der Sender verbuchte 7,2 Prozent in der Zielgruppe.