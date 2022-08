Endlich: Lesbische Hochzeit in Oberbayern

Soap-Check

Im fiktiven Ort Lansing müssen sich die Bewohner mit der Trauung von Sarah und Jenny zufrieden geben. Welche Hindernisse winken dieses Mal?

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Als Leon mit Josies Hilfe aus dem Lieferwagen befreit werden kann, verpasst er André einen Schlag auf die Nase. Zu Josies Erleichterung nimmt ihr Leon Andrés Aktion aber nicht übel und will weiter mit ihr für das Billard-Turnier trainieren. Dabei treffen sie auf Paul und Constanze, die ebenfalls teilnehmen wollen. Angestachelt von Constanzes Kommentaren, will Josie gewinnen, doch Leon muss passen. Das Frühlingsfest steht kurz bevor, aber André hat ein Problem: Durch Leons Schlag auf die Nase kann er nicht richtig riechen und schmecken. Glücklicherweise übernimmt Robert die Küche und Werner ist guter Dinge, dass das Fest ein voller Erfolg wird. Doch dann muss Werner eine neue Hürde meistern. Durch Hennings Aussage konnte Frau Fröbel überführt werden und Carolin ist wieder frei. Erleichtert sehnen sie und Michael sich nach ungestörter Zweisamkeit, um ihre gemeinsame Zukunft zu feiern. Doch zuhause werden sie von Helene und André begrüßt. Um sich weiter als Kandidat für den Gemeinderat zu profilieren, will Max ein Interview geben und sein Projekt für Wohn- und Arbeitsraum für Künstler vorstellen. Wegen eines heraufziehenden Unwetters entscheidet sich Max dazu, das Interview im Stall stattfinden zu lassen, doch da steht Gerry plötzlich vor ihm …Endlich ist es soweit: Für Sarah und Jenny läuten die Hochzeitsglocken. Doch dann ertönen plötzlich die Lansinger Feuerwehrsirenen. Sascha fühlt sich in letzter Zeit kraftlos. Kann ein schamanisches Ritual seiner Freundin Andrea neue Energie in ihm wecken? Severin ist von dem Brief seiner Tochter überwältigt. Wird er nun die Kraft finden und um seine Kinder kämpfen? Übrigens: Jutta Speidel ist von Dienstag bis Donnerstag zu sehen.Während alle den Lebensretter David feiern, ist Britta erleichtert, dass Robert und Paco insgeheim planen, ihn loszuwerden. Sie hat da auch schon eine Idee! Sina konfrontiert sich schonungslos mit ihrer Tat, um ihr Trauma loszuwerden - scheinbar mit Erfolg, doch dann bekommt sie unerwarteten Besuch. Nika ist genervt, als Sarah sie bei der Arbeit ungewöhnlich hart kritisiert. Dabei hat Sarah dafür gute Gründe.Die von Giese gesetzte Frist läuft aus. Justus hofft, das geforderte Geld zusammenzukriegen. Da erhält er schlechte Nachrichten. Simone will sich mit Leylas Verschwinden nicht einfach abfinden. Darüber übersieht sie, wie es um Chiara steht. Lucie und Isabelle werden unfreiwillig zum Team, als sie beide nach Leyla suchen müssenYvonne hält im Kiezkauf die Stellung und hat richtig Spaß. Als Michi ihr deshalb vorschlägt, den Kiezkauf während Marens Abwesenheit zu übernehmen, tut Yvonne die Idee zunächst als abwegig ab. Eine ehemalige Kommilitonin erinnert Sunny an ihr abgebrochenes Architektur-Studium und daran, wie viel Spaß es ihr trotz allem gemacht hat. Immer mehr kommt ihr der Gedanke, ob sie ihr Studium nicht einfach doch noch zu Ende bringen sollte.Leonie hat sich das ganze Wochenende über nicht bei Kaspar gemeldet. Als sie ihn unerwartet wiedertrifft, wirkt er extrem abweisend. Zu Leonies Überraschung stellt sich heraus, dass Kaspar bereits Vater ist. Sie sieht sich noch einmal darin bestätigt, dass es gut war, sich auf kein Date mit ihm einzulassen. Leonie kann nämlich mit Kindern gar nichts anfangen. Durch eine Verkettung mehrerer Umstände gerät sie dann aber plötzlich doch in die Situation, auf Kaspars kleine Tochter aufpassen zu müssen. Zunächst ist Paco noch mit dabei und hat alles im Griff. Als er dann allerdings zu seiner Schicht aufbrechen muss, ist Leonie als Babysitterin heillos überfordert.Lynn ist unglücklich über ihren ersten Schultag. Zum einen, weil sie lieber Luna zur Eingewöhnung in die Kita begleiten würde. Zum anderen, weil sie keine Lust hat, Chiara zu begegnen. Aber genau das passiert und die beiden landen sogar in einer Stufe. Als sie dann auch noch in eine Zweier-Gruppe eingeteilt werden, flippt Lynn aus. Sie macht Chiara vor der ganzen Klasse rund, bevor Krätze Schlimmeres verhindern kann. Er sorgt dann aber dafür, dass Lynn und Chiara endlich wieder miteinander reden. Als Chiara Lynn unter Tränen erklärt, wie sehr sie sie vermisst, bricht das Eis. Die beiden versöhnen sich.