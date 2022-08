Ab September: Pufpaff, Zervakis, Opdenhövel und Mischke füllen wieder den Mittwoch

TV-News

Zudem meldet sich Klaas Heufer-Umlauf mit seiner Late-Night-Show Anfang September zurück und darf direkt auf hohe Quoten hoffen.

ProSieben hat tatsächlich die Rückkehr vonangekündigt. Das Live-Journal, das auf eine katastrophale Quotenbilanz seit dem Start im vergangenen September zurückblicken muss, hatte von ProSieben-Chef Daniel Rosemann im Mai eine Garantie bekommen, weiterhin gesendet zu werden. In einem Interview sagte Rosemann, dass er „total“ hinter der Sendung stehe, räumte aber auch ein, dass er eine Chance sehe, „die wir bislang nicht in Gänze realisiert haben“ ( Quotenmeter berichtete ). Inwieweit sich «ZOL» ab dem 7. September inhaltlich verändert, ist offen. Bislang stehen noch keine Themen der ersten 75-minütigen Sendung, die ab 21:25 Uhr gesendet wird fest. Insgesamt soll es elf Folgen geben.Die gleiche Anzahl an Episoden ist für diesen Herbst auch fürmit Sebastian Pufpaff vorgesehen. Das Comedy-Format kehrt am gleichen Abend wie «ZOL» ins Programm zurück. Somit kommt es wieder zum gewohnten Doppel aus Comedy und Infotainment am Mittwochabend. Im Anschluss daran sendet ProSieben ab 22:40 Uhr vier neue Folgen vonmit Thilo Mischke. In der ersten Ausgabe lautete das Thema „All-Inclusive DomRep: Urlaub zwischen Palmen und Prostitution“. Darin beleuchtet der Investigativ-Journalist das Leben innerhalb und außerhalb der Hotelanlagen auf der Karibik-Insel und erklärt den Einfluss des Tourismus auf das Land. Kurz vor Mitternacht gibt es dann nochzu sehen. Von der Clipshow sind wie von der Reportage-Reihe vier neue Folgen angekündigt.Programmplanerisch etwas stringenter verläuft unterdessen tags zuvor die Primetime am Dienstag, 6. September. An jenem Abend verabschiedet sichvon der vierten Staffel, im Anschluss kommt das Programm dann aber weiterhin aus dem Hause Floria TV, denn Klaas Heufer-Umlauf präsentiert neue-Ausgaben.Treu bleibt sich ProSieben auch am Montagabend und setzt nach der US-Serie «Grey’s Anatomy», von der am kommenden Montag, 22. August, das Finale der 18. Staffel zu sehen sein wird, und der Mischke-Doku «Afghanistan im Griff der Taliban» eine Woche später weiterhin auf serielle Ware aus Übersee. Am Montag, 5. September startet die vierte Staffel der Krimi-Serie, von der es zum Start gleich drei Folgen gibt.