Die Macher von «Summer Camp Island» sind enttäuscht

US-Fernsehen

Die Animationsserie wurde von HBO Max fallen gelassen. Die Verantwortlichen sind wirklich traurig.

Julia Pott, die Schöpferin der Animationsserie, hat sich enttäuscht über die Entscheidung von HBO Max geäußert, die Serie aus seiner Bibliothek zu entfernen. Der Streamer bestätigte am Mittwochabend Pläne, «Summer Camp Island» und 35 weitere Titel, darunter 19 weitere HBO-Max-Originale, aus seinem Katalog zu entfernen."Wir haben fünf Jahre lang daran gearbeitet, 100 Episoden der Animationsserie zu produzieren. Wir haben bis spät in die Nacht gearbeitet, wir haben uns gehen lassen, wir waren eine Familie von hart arbeitenden Künstlern, die etwas Schönes machen wollten, und HBO Max hat sie einfach alle entfernt, als wären wir nichts", schrieb Pott. "Animation ist nicht nichts!"Die Entscheidung des Streaminganbieters, «Summer Camp Island» aus seiner Bibliothek zu entfernen, lässt auch vermuten, dass die sechste und letzte Staffel der Serie möglicherweise gar nicht veröffentlicht wird. Den Worten der Mitwirkenden der Serie nach zu urteilen, scheint «Summer Camp Island» einen großen Teil, wenn nicht sogar den gesamten Produktionsprozess der letzten 20 Episoden abgeschlossen zu haben. "Wir haben... eine Menge Arbeit da reingesteckt", schrieb Ryan Pequin, der an der Zeichentrickserie mitgearbeitet hat.