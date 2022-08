«NCIS»-Serien kehren im September zu Sat.1 zurück

TV-News

Sowohl «Navy CIS» als auch «Navy CIS: L.A.» kehren mit neuen Folgen ins Programm zurück. Bei «Navy CIS» handelt es sich um die Fortsetzung der 19. Staffel. Die L.A.-Kollegen beginnen ihre 13. Runde.

Aktuell bespielt Sat.1 den Dienstagabend mit, dem jüngsten Ableger des «NCIS»-Franchise, das demnächst mit «NCIS: Syndey» einen weiteren Spin-off erhält. Im August lagen die Folgen auf einem stabilen Niveau von etwas mehr als sechs Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Juni erreichte man teilweise über acht Prozent in der Zielgruppe. Kommende Woche verabschiedet sich die Reihe mit dem Finale der ersten Staffel. In den USA beginnt rund einen Monat später die zweite Runde.Zu diesem Zeitpunkt bespielt Sat.1 den Dienstagabend wieder mit den Mutterformaten. Am 6. September kehrtauf dem 20:15-Uhr-Sendeplatz zurück. Dabei handelt es sich um die Fortsetzung der 19. Staffel, die zu Jahresbeginn begonnen und bis zum 8. März ausgestrahlt wurde. Die Werte lagen auf einem ähnlichen Niveau wie zuletzt die Kollegen aus Hawaii.Im Anschluss kehrt auchins Programm zurück. Auch hier wurde die letzte neue Folge am 8. März ausgestrahlt. Hierbei handelte es sich aber um den Abschluss der zwölften Staffel, sodass man nun in die 13. Runde startet. Die zwölfte Staffel von «Navy CIS: L.A.» erreichte im Durchschnitt 1,43 Millionen Zuschauer und fuhr 5,2 Prozent Marktanteil. Mit 0,39 Millionen 14- bis 49-Jährige erreichte die CBS-Studios-Produktion immerhin magere 5,5 Prozent.Im weiteren Verlauf wiederholt Sat.1 ab 22:15 Uhr eine alte «Navy CIS»-Folge aus der 17. Staffel, ab 23:15 Uhr meldet sich weiterhinmit neuen Folgen der sechsten Staffel zum Dienst.