Sat.1 bestätigt Comeback von Britt Hagedorn

TV-News

Die Moderatorin soll mit ihrer Talk-Show im Stile der 90er-Jahre in die neue Nachmittagsshow «Volles Haus!» einziehen.

Die Spatzen pfiffen es schon längst von den Dächern, denn Anfang des Monats berichtete bereits die ‚Bild‘-Zeitung über das Comeback von Britt Hagedorn mit ihrer einstigen Talkshow am Sat.1-Nachmittag. Damals dementierte der Bällchensender die Pläne zwar auf etwas umständliche Weise noch, zwei Wochen später folgt nun doch die Bestätigung.wird ab Winter Teil des Sat.1-Programms. Dabei handelt es sich aber nicht um eine eigenständige Sendung, sondern die Talkshow wird Teil des dreistündigen Nachmittagsformats„Dass ich gemeinsam mit Sat.1 den deutschen Talkshow-Kult wieder aufleben lassen und zurück ins Fernsehen bringen darf, macht mich stolz! Mit «Britt – Der Talk um Eins» durfte ich in Sat.1 bereits 12 Jahre lang täglich die Zuschauer:innen unterhalten. Daran wollen wir mit «Britt – Der Talk» in «Volles Haus!» anknüpfen und mit meinen Gästen über all die Themen diskutieren, lachen und streiten, die sie und die Zuschauer:innen gerade bewegen. Was ich schon jetzt versprechen kann: Große Gefühle und überraschende Wendungen sind garantiert“, wird Britt Hagedorn in einer Mitteilung des Senders zitiert.Sat.1-Chefredakteurin Juliane Eßling fügt an: „Wer über Talkshows spricht, spricht automatisch über Britt Hagedorn. Deshalb war für uns klar, dass sie die richtige Moderatorin für unseren neuen Daily Talk in «Volles Haus!» ist. Wir sind begeistert, die Nachmittags-Talkshow gemeinsam mit ihr zu erneuern und freuen uns auf unterhaltsame, temperamentvolle und stimmungsgeladene Talk-Sessions in «Volles Haus!».“Welchen Sendeplatz Hagedorn mit ihrem Talk in der neuen Sendung, die mit Jasmin Wagner und Jochen Schropp zuletzt bereits ein erstes Moderatoren-Duo erhielt, befüllen wird, bleibt derweil noch unklar. Neben dem Talk, der zwischen 2001 und 2013 im Mittagsprogramm verankert war, soll es in «Volles Haus!» „täglich wichtige und unterhaltsame News des Tages genauso wie VIP-Geheimnisse und Dokusoaps sowie jede Menge Gäste“ geben. Auch die ehemalige «Germany’s Next Topmodel»-Kandidatin Lieselotte erhält im Rahmen der Sendung eine eigene Dating-Show. «Volles Haus!», das täglich ziwschen 16:00 und 19:00 Uhr ausgestrahlt werden soll, wird von der Flat White Productions in Köln produziert.Fraglich bleibt derweil noch, was Sat.1 um «Volles Haus!» herum aufbauen möchte. Der Sender bestätigte zuletzt, dass die derzeit großflächig gesendeten Scripted-Reality-Serien im Tagesprogramm nicht mehr zum Einsatz kommen sollen. Auch für die Kochshow «Doppelt kocht besser» läuft es seit dem Start nicht gut. Kaum vorstellbar, dass man sich dieses Trauerspiel bis zum Winter weiter anschauen wird.