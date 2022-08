ProSieben zeigt den Auftakt der NFL-Saison

TV-News

Im Eröffnungsspiel der neuen Saison treten die Buffalo Bills beim amtierenden Super-Bowl-Sieger Los Angeles Rams an.

Endlich hat für viele Sportfans der Sonntagabend wieder einen Sinn, denn die neue Football-Saison der NFL steht vor der Tür. Aktuell werden bereits die ersten Vorbereitungsspiele der Preseason ausgetragen, die ProSieben Maxx auf verschiedenen Sendeplätzen zeigt. Am Donnerstag, den 8. September, startet dann auch die reguläre Spielzeit der 103. Saison. Das Auftaktspiel bestreiten der amtierenden Super-Bowl-Sieger die Los Angeles Rams gegen den Mitfavoriten Buffalo Bills, die in den vergangenen Play-offs spektakulär an den Kansas City Chiefs scheiterten.Der Auftakt wird wie üblich im Free-TV übertragen, ProSieben wird sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 9. September, der Übertagung annehmen. Kick-off der Partie ist für 2:20 Uhr angesetzt, der Unterföhringer Sender geht bereits ab 2:00 Uhr auf Sendung. Wer das Spiel kommentieren wird, steht derzeit noch nicht fest. Zudem ist unklar, ob auch die ersten Sonntagsspiele bei ProSieben oder bei ProSieben Maxx übertragen werden.Sicher ist nur, dass man wohl mit hohen Einschaltquoten am Donnerstagabend rechnen wird. In der Primetime setzt ProSieben bekanntlich auf «The Voice of Germany», das am heutigen Donnerstag, 18. August, in die neue Runde startet. Im Anschluss ist «red.» gesetzt und ab kurz vor Mitternacht holt ProSieben «Blamieren oder Kassieren XL» aus dem Archiv, das zuletzt im Juni und Juli in der Primetime teils weit mehr als zehn Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfuhr.