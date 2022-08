Ärger auf dem Fürstenhof

Soap-Check

Alexandra will die Arbeitsplätze von Robert und Werner auf den Prüfstand stellen. Das gibt bei «Sturm der Liebe» richtig ärger.

Als Josie und Leon eine Wanderung unternehmen, treffen sie auf einen Imker, der ihnen einen Alpenrosenhonig verkauft. Von dem Geschmack inspiriert, will Josie eine regionale Praline kreieren und sich so gegenüber den „Schoko-Göttern“ absetzen. Ohne Leon in ihren Plan einzuweihen, sucht Josie den Imker später erneut auf und muss feststellen, dass jemand bereits den gesamten Honigbestand aufgekauft hat. Werner und Robert passt es gar nicht, dass Alexandra den „Fürstenhof“ auf den Prüfstand stellen und Arbeitsplätze wegrationieren will. Henning hingegen findet Gefallen an Alexandra als Geschäftspartnerin und berichtet Constanze, über was für einen guten Weingeschmack Alexandra verfügt. Umso mehr ist Constanze entsetzt, als Alexandra ihr sagt, dass sie Hennings Posten für überflüssig hält. Eigentlich ist Shirin mit Gerry zum Abendessen verabredet, jedoch dauert ein Kundentermin im Beautysalon länger als erwartet und Shirin muss anschließend im Dunkeln durch den Wald nach Hause laufen. Währenddessen wartet Gerry voller Sorge auf Shirin und trifft einen Entschluss, als diese endlich ankommt. Angeregt durch Michaels ärztlichen Rat, will Hildegard wieder mit dem Nordic-Walking beginnen und überredet Alfons, ihr Gesellschaft zu leisten. Obwohl dieser eigentlich zum Angeln gehen wollte, bereitet ihm das Nordic-Walking überraschenderweise viel Freude. Und das zu Hildegards Leidwesen, deren Begeisterung nicht so lange währt.Severins Ex, Nathalie, lässt sich schließlich doch auf ein Gespräch ein. Aber als Nathalie Severin versetzt, sieht er keinen Ausweg, als doch die Anwälte einzuschalten. Unverhofft meldet sich Severins Ex Nathalie doch noch und kommt sogar zu ihm auf den Voglhof. Und dann amüsieren sich Theresa und Jakob über die Sabotage der Blaskapelle. Dabei hatte sich das Dorf auf eine richtige Geburtstagsfeier zu Ehren der Wirtin gefreut.Sina kaschiert vor Freunden und Patienten ihre Panikattacke. Bambi merkt, dass etwas nicht stimmt, und bringt Sina zu einem verzweifelten Geständnis. Corinna freut sich über den Besuch ihrer Tante Lulu passend zur Eröffnung des Hotels. Doch die steht plötzlich wieder in den Sternen. Theo akzeptiert Monikas Abfuhr und will weiterhin mit ihr befreundet sein. Monika gewinnt jedoch einen anderen Eindruck von seinen Absichten.Simone untersagt Chiara schweren Herzens die Teilnahme an der Europameisterschaft. Kampflos will Chiara ihren Traum nicht aufgeben. Richard sieht sich durch Van de Meers Wunsch nach Cross-Promo in der Zwickmühle. Was wenn der Steinkamp-Kader keine Läuferin zur EM schicken kann? Obwohl sich Isabelle bloß einen Scherz erlaubt hat, ist Yannick beunruhigt und fühlt sich plötzlich vom Thema Hochzeit verfolgt.Tobias setzt es zu, welche Entscheidung Katrin getroffen hat. Michi ahnt, dass Tobias emotional angeschlagen ist und zwingt ihn zu einer Aussprache. Gerner freut sich, dass Sunny ihr Architekturstudium doch noch zu Ende bringen will und bietet ihr einen Werkplatz bei W&L an. Sunny freut sich über die Unterstützung, bis sie merkt, dass Gerner seine Kontakte nutzt, um Sunny einen Vorteil zu verschaffenHannes hat Mo ein Ultimatum gestellt: Er soll Jill endlich die Wahrheit sagen. Mo steht unter Druck. Er weiß immer noch nicht, wie er Jill schonend beibringen soll, dass er an einer Herzkrankheit leidet, an der er im schlimmsten Fall sterben könnte. Zu allem Überfluss hat Mo immer noch ziemlichen Stress mit Beasty. Die Stimmung in der WG ist dementsprechend verhalten. Das bleibt auch Jill nicht verborgen, obwohl sie die Gründe für die Krise nicht kennt. Sie beschließt, für alle eine spontane Sportsession mit anschließendem Grillen zu organisieren. Ob das allerdings eine gute Idee ist, muss sich erst noch zeigen.Chiara verhaut am Morgen ihren Mathetest. Sie ist frustriert und will die Schule hinschmeißen. Alle raten ihr davon ab und wollen sie dazu überreden, doch noch Abi zu machen. Das will Chiara aber auf keinen Fall mehr durchziehen. Sie verzieht sich genervt in die Schnitte, um sich die Nägel zu machen und auf andere Gedanken zu kommen. Als sie mitbekommt, wie dort gearbeitet wird und sie dann sogar für Paula bei einer Kundin aushilft, blüht sie richtig auf. Chiaras neuer Plan steht fest: Sie will Friseurin werden. Paula lehnt die Bitte, bei ihr eine Ausbildung machen zu dürfen, allerdings ab. Doch Chiara will sich davon nicht beirren lassen. Mit dem Thema Schule ist sie endgültig durch!