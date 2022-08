Sat.1 mit Spezial-Sendung zur Preisexplosion

TV-News

Kommende Woche führt Moderator Matthias Killing unter anderem einen Verbrauchstest der größten Stromfresser im Haushalt durch.

Erst am 2. Juni setzte Sat.1 auf eine Sondersendung, die sich den steigenden Preisen in Deutschland annahm. Für das Thema „Preisexplosion in Deutschland: Leben, Essen, Shoppen“ interessierten sich damals etwas mehr als eine Million Menschen zur besten Sendezeit, das Erfreuliche für die Sat.1-Verantwortlichen war aber die Einschaltquote in der Zielgruppe, die mit 9,1 Prozent deutlich oberhalb des Senderschnitts lag. Weitere Sendungen zum Thema „Miete, Wohnen und Kaufen“ sowie drei Ausgaben rund um den Bereich Urlaub konnten mit diesen Werten nicht mehr mithalten.In der kommenden Woche setzt Sat.1 nun wieder auf das Thema „Preisexplosion“ und ruft zum „großen Haushaltsexperiment“ auf. Inam 1. September um 20:15 Uhr spricht Moderator Matthias Killing unter anderem mit Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil über die unaufhörlich explodierenden Lebenshaltungskosten. Außerdem begrüßt er in der Live-Sendung Regina Halmich, Ex-Boxweltmeisterin und ehrenamtliche Botschafterin des Deutschen Kinderhilfswerks, ‚The Pioneer‘-Chefredakteur Michael Bröcker, Unternehmer Jens Hilbert sowie Schuldnerberaterin Vanessa Lehmann.Teil der rund zweistündigen Sendung wird auch ein Verbrauchstest der größten Stromfresser im Haushalt sein. Dabei geht man den Fragen nach, welche Heizalternativen am besten funktionieren und am günstigsten sind. Beantwortet wird auch, für wen sich die Anschaffung eines energieeffizienten Kühlschrankes lohnt und was man tun kann, wenn der Geldbeutel keine Neuanschaffungen zulässt.