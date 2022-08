Trotz Sondersendung aus Kiew: «Tagesthemen» laufen nicht besser

Quotennews

Das Erste strahlte das Flaggschiff der Nachrichten aus der ukrainischen Stadt Kiew aus. Auch die Doku um Prinzessin Diana war kein Zuschauermagnet.

Seit 2014 herrscht bereits im Osten der Ukraine Krieg, seit sechs Monaten herrscht Ausnahmestimmung im gesamten Land. Caren Miosga war mit zahlreichen Reportern an der polnischen-ukrainischen Grenze unterwegs und präsentierte am Mittwoch um 22.15 Uhr dielive aus Kiew. Das führte allerdings nicht zu Quotensprüngen: 1,90 Millionen Zuschauer schalteten ein, der Marktanteil lag bei mauen 10,8 Prozent. Bei den jungen Menschen fuhr man mit 0,30 Millionen immerhin 7,3 Prozent ein. Vor einer Woche waren die Werte deutlich besser.Um 22.50 Uhr strahlte Das Erste aus, der Kino-Dokumentarfilm von Ed Perkins feierte erst im Januar 2022 auf dem Sundance Film Festival Premiere. Die Sky-Produktion sicherte sich bei der blauen Eins 0,89 Millionen Fernsehzuschauer und führte zu 8,9 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen blieben 0,11 Millionen Zuseher bis 00.35 Uhr wach, dies brachte immerhin 4,6 Prozent.Das Service-Magazinist ein ähnlicher Flop wie «Team Hirschhausen». Das Format mit Dr. Johannes Wimmer und Elena Uhlig setzte die katastrophalen Werte der ersten zwei Tage fort. An Tag drei waren 0,55 Millionen Zuschauer dabei, 0,06 Millionen gehörten zu den 14- bis 49-Jährigen. Die Marktanteile wurden mit 6,8 und 3,7 Prozent beziffert.