«Cleopatra and Frankenstein» soll zur Serie wurden

US-Fernsehen

Hinter dem Projekt steckt Warner Bros. Television, Maggie Kiley soll als Regisseurin fungieren.

Warner Bros. Television hat sich Coco Mellors' Debütromangesichert, um ihn als Serie umzusetzen. Mellors ist an Bord, um ihr Buch für den Bildschirm zu adaptieren. Maggie Kiley wird Regie führen und als ausführende Produzentin fungieren, und zwar über ihren Gesamtvertrag mit WBTV.Kiley ist eine gefragte TV-Regisseurin, die zuletzt bei dem Netflix-Survival-Drama «Keep Breathing» mit Melissa Barrera in der Hauptrolle Regie führte und die Produktion übernahm, die auch von WBTV produziert wurde. Bei drei der sechs Episoden der Serie führte sie Regie.In «Cleopatra and Frankenstein» ist die 24-jährige britische Malerin Cleo von England nach New York geflohen und muss ihren Platz in der schlaflosen Stadt erst noch finden, als sie ein paar Monate vor Ablauf ihres Studentenvisums Frank kennenlernt. Zwanzig Jahre älter und ein erfolgreicher Selfmademan, ist Franks Leben voll von all den Exzessen, die Cleo fehlen. Er bietet ihr die Chance, glücklich zu sein, die Freiheit zu malen und die Möglichkeit, eine Green Card zu beantragen. Doch ihre impulsive Heirat verändert ihr Leben und das der Menschen, die ihnen nahestehen, auf eine Weise, die sie nie hätten vorhersehen können.