VOX fragt Mitte September: «Kinder, wie gehts?»

Tobi Krell alias „Checker Tobi“ begleitete für die Doku zehn Heranwachsende über ein Jahr, um eine Bestandsaufnahme der Kinderrechte in Deutschland darzulegen. Dafür räumt VOX fast fünf Stunden am Samstagabend frei.

VOX wird am 17. September einmal mehr den gesamten Samstagabend freiräumen, um eine fast fünfstündige Dokumentation auszustrahlen. Um 20:15 Uhr sendet der Kölner Sender, für die Tobi Krell, bekannt als „Checker Tobi“, zehn Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland ein Jahr lang begleitet hat, um eine Bestandsaufnahme der Kinderrechte in diesem Land zu bekommen. VOX spricht dabei von einem „ehrlichen, aber auch erschütternden Blick auf die Welt aus den Augen der Kinder“.Denn abseits der aktuellen globalen Krisen wie der Corona-Pandemie, dem Ukraine-Krieg und Umwelt-Katastrophen im Zuge des Klimawandels befassen sich die Kinder mit anderen Themen, die ihre eigenen Rechte betreffen. Obwohl Deutschland als ein wohlhabendes Land gilt, liegt es in der Zufriedenheit der Kinder im internationalen Vergleich nur im hinteren Mittelfeld. Laut Senderangaben seien ein Viertel aller Kinder unglücklich. Ausgehend von Krells eigener Kindheit begleitet der Film die Kinder und Jugendlichen über ein Jahr, in dem sie sich mit dem Erwachsenwerden beschäftigen. Die Kinder im Film ringen mit Themen, die die Kinderrechte betreffen, die mit 1992 in Deutschland ratifizierten UN-Kinderrechtskonvention in den Mittelpunkt gestellt wurden: Welt der Kinderarmut, der Inklusion und der geflüchteten Kinder.Einen Tag später setzt VOX dagegen auf eine bekannte Programmmarke:. Am Sonntagabend, 18. September, testen um 20:15 Uhr unter anderem Janine Kunze, Sonya Kraus, Jorge González, Guildo Horn, Olivia Jones, Xenia von Sachsen, Lola Weippert und Katharina Schneider verschiedene Gadgets. Darunter befindet sich unter anderem der „Mono Softmesh“, ein Reinigungstuch, mit dem man an- und eingebrannte Töpfe wieder sauber kriegen soll. In der dreistündigen Sendung werden insgesamt zwölf Produkte auf Herz und Nieren geprüft.