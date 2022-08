«Walking Dead»-Star geht zu «The Boys»

US-Fernsehen

Jeffrey Dean Morgan war auch schon bei «Supernatural» zu sehen.

Zur Freude der «Supernatural»-Fangemeinde wurde Jeffrey Dean Morgan für die vierte Staffel der Amazon-Superheldenserieverpflichtet. Damit gibt es ein weiteres Wiedersehen zwischen einem Ehemaligen der langjährigen CW-Serie und ihrem Schöpfer Eric Kripke, der nun als Showrunner von «The Boys» fungiert.Der «Walking Dead»-Star Morgan wird in der vierten Staffel von «The Boys» einen wiederkehrenden Gastauftritt haben, wobei Details über seinen Charakter vorerst noch unter Verschluss gehalten werden.In der inzwischen eingestellten Serie «Supernatural» von The CW spielte Morgan John Winchester, den dämonenjagenden Vater von Dean (Jensen Ackles) und Sam (Jared Padalecki), denen er von klein auf das "Familiengeschäft" beibrachte, nachdem ihre Mutter Mary (Samantha Smith) in der Eröffnungsfolge der Serie durch einen gelbäugigen Dämon gestorben war.