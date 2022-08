Disney+ adaptiert «Rivals»

US-Fernsehen

Der Streamingdienst wird einen Roman aus den 1980er Jahren neu auflegen.

, ein Roman aus den 80er Jahren von Jilly Cooper, wird für den Streamer Disney+ adaptiert. Die achtteilige Serie spielt im wohlhabenden England der 1980er Jahre, wo zwei mächtige Männer und Nachbarn – der Olympionike und Politiker Rupert Campbell-Black und der Fernsehmanager Tony Baddingham – eine langjährige Rivalität haben, die sich schließlich zuspitzt."Während die Spannungen zunehmen und die Rivalität sich vertieft, werden Geheimnisse ausgeplaudert, Allianzen geschmiedet und Liaisons geknüpft, die Ehefrauen, Liebhaber, Kollegen, Freunde und Familien in den Kampf hineinziehen", heißt es in der Inhaltsangabe. Die Serie wird von Happy Prince Productions produziert, das zu den ITV Studios gehört. Elliot Hegarty («Ted Lasso») wird bei den ersten drei Episoden Regie führen und die Produktion übernehmen. Eliza Mellor («The Midwich Cuckoos») ist Serienproduzentin."Ich bin so, so aufgeregt", sagte Cooper. "Während meiner gesamten Kindheit war mein Lieblingswort 'Disney', und durch einen wundersamen Zufall tut sich Disney mit einer absolut brillanten Theatergruppe, Happy Prince, zusammen, um meinen Roman in eine Fernsehserie zu verwandeln. Ich weiß, dass sie die Kämpfe in den Vorstandsetagen und die Dreiecksbeziehungen meiner Figuren zum Leben erwecken werden – insbesondere die meines umwerfend gut aussehenden Helden. Ich kann es kaum erwarten, zu sehen, wer in seine Fußstapfen treten wird... die Jagd auf unseren Rupert Campbell-Black kann beginnen!"