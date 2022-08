Netflix bestellt «Perfect Couple»

US-Fernsehen

Die neue Miniserie wird von 21 Laps umgesetzt.

Netflix hat eine Miniserie des Elin-Hilderbrand-Romansbestellt. Jenna Lamia («Good Girls») wird das Buch für den Bildschirm adaptieren und als ausführende Produzentin und Showrunnerin fungieren. 21 Laps wird die Serie im Rahmen des Gesamtvertrags mit Netflix produzieren, wobei The Jackal Group ebenfalls als Produzent an Bord ist. Netflix hat die Serie mit sechs Episoden in Auftrag gegeben.In der Serie, die als Mystery-Soap beschrieben wird, steht Celeste Otis kurz davor, den perfekten Mann zu heiraten, der zufällig aus der reichsten Familie auf Nantucket stammt. Doch als am Morgen der Hochzeit des Jahres eine Leiche im Hafen entdeckt wird, ist plötzlich jeder auf der Party ein Verdächtiger.Shawn Levy und Josh Barry von 21 Laps werden als ausführende Produzenten fungieren, ebenso wie Gail Berman und Hend Baghdady von The Jackal Group. Hilderbrand ist auch als ausführender Produzent an der Serie beteiligt. Die Vizepräsidentin von 21 Laps, Becca Edelman, und die Managerin Moera Ainai, die das Projekt zu Netflix gebracht hat, werden das Projekt überwachen.