Ewan McGregor bindet sich an Paramount+

US-Fernsehen

Der bekannte Schauspieler übernimmt die Rolle in «A Gentleman in Moscow».

Ewan McGregor spielt die Hauptrolle in, der Adaption von Amor Towles' Roman für Paramount+ und Showtime. McGregor, der bereits in «Star Wars» und «Halston» mitgespielt hat, wird den Grafen Alexander Rostov spielen, der nach der russischen Revolution sozusagen vom Millionär zum Tellerwäscher wird. Ein sowjetisches Tribunal verbannt ihn in die Dachkammer eines opulenten Hotels, wo er, ohne die Welt draußen zu sehen, "den wahren Wert von Freundschaft, Familie und Liebe entdeckt"."Es ist eine erstaunliche, wunderbare Geschichte, und ich freue mich sehr, eine so fabelhafte Rolle spielen zu dürfen", sagte McGregor, der die Serie auch produzieren wird. Entertainment One wird die Serie über Tom Harpers Firma Popcorn Storm Pictures in Zusammenarbeit mit der internationalen Studioabteilung VIS von Paramount Global produzieren."Das Buch ist ein seltener und köstlicher Leckerbissen und ich habe mich in dem Moment in es verliebt, als ich es vor sechs Jahren in die Hand nahm", sagte Harper. "Wir sind begeistert, dass Amor dieses brillante Team damit betraut hat, den Metropol zum Leben zu erwecken, und wir könnten uns nicht mehr freuen, dass Ewan den Grafen spielen wird."