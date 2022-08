Charles Babalola spielt «King Shaka»

US-Fernsehen

Der Pay-TV-Sender Showtime hat einen neuen Hauptdarsteller verpflichtet.

Charles Babalola («The Outlaws») hat die Rolle des Shaka in der mit Spannung erwarteten neuen Serie «King Shaka» übernommen, wie Showtime am Donnerstag bekannt gab. Das epische Drama erzählt die Geschichte eines Mannes, der von einer stigmatisierten Kindheit zu einem legendären König aufsteigt. Babalola wird in der Serie zusammen mit Aïssa Maïga («The Fear Index») als Nandi, Shakas hingebungsvolle Mutter, die alles opfert, um das Schicksal ihres Sohnes zu erfüllen, und Thando DIomo («The Woman King») als Pampatha, eine Hirtin, deren Schicksal für immer mit dem von Shaka verwoben ist, auftreten.Zur Besetzung gehört auch Thapelo Mokoena («Bulletproof»), der eine Gastrolle als Gendeyana, einem Qwabe-Anführer, der Shaka und Nandi nahesteht, übernehmen wird. Darüber hinaus spielt Warren Masemola («Queen Sono») als Magazwa, der Shaka und Nandi einen sicheren Zufluchtsort bietet, allerdings zu einem hohen Preis."Diese herausragende internationale Besetzung ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Dreamteam", so die Schöpfer Olu Odebunmi und Tolu Awosika. "Die kraftvolle Geschichte von König Shaka und der Zulu-Nation spricht den Kern all dessen an, womit wir uns als Afrikaner identifizieren. Es ist ein Segen und eine Ehre, die Größe der Geschichte des Zulu-Volkes mit einem umfassenden und nuancierten Ansatz zu teilen, der als Mikrokosmos für die afrikanische Geschichte auf dem gesamten Kontinent dient. Wir könnten uns nicht mehr freuen, diese Geschichte aus der Perspektive ihres eigenen Volkes neu zu erzählen und sie mit der Welt zu teilen."