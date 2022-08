RTL+ öffnet «Die Akte Cosby»

TV-News

Die vierteilige Dokumentation über „Amerikas Vater“ steht ab September beim Streamingdienst zum Abruf bereit. Eine TV-Ausstrahlung erfolgt später bei Geo Television.

Bill Cosby galt jahrelang als Saubermann der Fernsehunterhaltung, stand der doch in seiner Sitcom «The Cosby Show» als geliebter Familienvater vor der Kamera. 2014 änderte sich jedoch sein Ruf, als dutzende Frauen ihm sexuelle Übergriffigkeit vorwarfen. Der mutmaßliche Sexualverbrecher kam daraufhin vor Gericht und wurde 2018 zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Im vergangenen Jahr wurde das Urteil vom Supreme Court of Pennsylvania jedoch aufgehoben und Cosby kam wieder frei.Der Streamingdienst RTL+ rollt inauf und zeigt die vierteilige Doku-Serie ab 1. September als Deutschlandpremiere. Im linearen Fernsehen zeigt Geo Television die vier Episoden jeweils in Doppelfolgen am 19. und 26. September immer montags ab 20:15 Uhr.Darin zeichnet Regisseur und Autor W. Kamau Bell den kometenhaften Aufstieg und tiefen Fall des US-Komikers Bill Cosby nach und lässt dabei viele seiner einstigen Wegbegleiter, desillusionierte Fans, Kritiker und vor allem einige der mutmaßlichen Opfer zu Wort kommen. Die Dokumentation ist in diesem Jahr für vier Emmy-Awards nominiert in den Kategorien „Outstanding Directing For A Documentary/Nonfiction Program“, „Outstanding Picture Editing For A Nonfiction Program“, „Outstanding Narrator“ und „Outstanding Documentary Or Nonfiction Series“.