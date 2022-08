RTL eröffnet neues Nachrichtenstudio im September

TV-News

Die erste Sendung, die aus dem neuen Studio gesendet werden soll, ist «RTL Aktuell». Weitere Formate wie die «Punkt»-Sendungen folgen zu einem späteren Zeitpunkt – aber ebenfalls im September.

Was lange währt, wird endlich gut – so oder so ähnlich dürfte mittlerweile das Motto in Köln lauten, denn RTL hat nun endlich einen Termin für die Eröffnung des neuen Nachrichtenstudios gefunden, nachdem der Start mehrfach verschoben wurde. Wie Stephan Schmitter, Geschäftsführer von RTL News, in einem Interview mit dem Branchendienst ‚DWDL‘ verriet, wird die erste Sendung am Sonntag, den 4. September, aus dem neuen Studio produziert. Es wird das Nachrichtenflaggschiffsein, moderiert von Peter Kloeppel. „Den Sonntag als Starttag haben wir gewählt, da es ein starker „RTL Aktuell“-Quotentag ist und wir uns tagsüber voll auf diese besondere Premiere fokussieren können“, so Schmitter.Direkt am Montag, 5. September, folgt das «RTL Nachtjournal», da die Umbauarbeiten bis Mitternacht laut Schmitter „überschaubar“ seien. Lediglich die Farbgestaltung passe sich der Tageszeit an. Etwas später im September, genauer ab dem 19. September, starten dann auch die Morgenshowsundsowie das Mittagsmagazinaus dem neuen Studio. Schmitter verriet weiter, dass es zwischen «Punkt 12» und «RTL Aktuell» die meisten Umbauarbeiten gäbe, da die dreistündige Mittagssendung „eine eigene Bühne, inklusive Sofa und Tisch, für die diversen Talk-Situationen nutzt“.Schmitter verspricht sich von dem neuen Studio mit Realset unter anderem mehr Expertise und Know-how, da die Studiocrews von nun an in einem Drei-Schicht-System zentral an einem Ort arbeiten und so das Studio künftig durchgehend bespielbar sei. Dadurch könne man jederzeit auf die aktuelle Nachrichtenlage reagieren. Teil des Realsets sind große LED-Flächen – acht bewegliche LED-Element und ein gebogener, zehn mal drei Meter großer LED-Screen –, die von sogenannten „Set-CvDs“, eine neugeschaffene Funktion, bespielt werden. Durch das Realset sollen die Sendungen auch etwas dynamischer werden, da Kloeppel und Co. nicht mehr an das Moderationspult gebunden sind. Ähnliches gibt es bereits bei «RTL Direkt» zu beobachten, an dem sich das neue Studio orientiert.Neben den optischen Neuerungen wartet RTL auch mit einem angepassten Sound auf. Das ikonische Soundlogo von «RTL Aktuell» bleibe zwar erhalten, laut Schmitter, finde es sich ab sofort auch in verschiedenen Varianten im Sounddesign aller Sendungen wieder. „Dabei haben wir die Musik Ton für Ton auf die entsprechenden Bildsequenzen komponieren und extra alles live von einem großen Orchester einspielen lassen, damit wir auch hier einen echten und warmen Klang haben“, erklärt Schmitter weiter.Neben «RTL Aktuell», sämtlichen «Punkt»-Sendungen und dem «RTL Nachtjournal» soll das neue Studio demnächst auch für ein neues Informationsformat für RTL+ genutzt werden. Dafür wolle man sehr gezielt die frische Optik und die visuellen Möglichkeiten des neuen Studios nutzen, wie Schmitter erklärte, ohne aber näher auf die Inhalte oder das Konzept der Sendung einzugehen. Eine Nachfrage blieb ebenfalls aus, sodass man sich auf die offizielle Bekanntgabe seitens RTL gedulden muss.