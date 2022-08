Primetime-Check

Wie erfolgreich waren Das Erste und das ZDF mit Filmen? Punktete RTL mit einem weiteren Special?

„Der Anschlag“ aus der Reihesicherte dem Ersten mit 5,29 Millionen Zuschauern den Tagessieg, die Marktanteile lagen bei 24,2 sowie 8,4 Prozent bei den jungen Leuten. Mitundverbuchte Das Erste 2,88 sowie 1,99 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 13,7 sowie 10,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen strich man nur 5,5 sowie 6,0 Prozent Marktanteil ein.Das ZDF strahlte den sieben Jahre alte Spielfilmaus, der 2,87 Millionen Zuschauer anlockte und mit 13,2 Prozent enttäuschte. Beim jungen Publikum waren hingegen 16,0 Prozent möglich, 0,72 Millionen junge Menschen führten zum Tagessieg. Dasundverbuchten 2,88 und 2,03 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf 14,8 sowie 14,3 Prozent. Die Jungen blieben dem ZDF treu: 13,9 und 10,2 Prozent wurden erzielt.lockte nur 1,04 Millionen Zuschauer zu RTL , die Fernsehstation sicherte sich 7,6 Prozent in der Zielgruppe. Eine fast dreistündige-Ausgabe brachte ProSieben 1,93 Millionen Zuschauer und 14,4 Prozent bei den Werberelevanten ein. Fürentschieden sich 0,51 Millionen Zuschauer, Birgit Schrowange brachte untragbare 2,6 Prozent in der Zielgruppe zusammen.Beistand München im Mittelpunkt, 0,58 Millionen Zuschauer sorgten für 6,6 Prozent. Kabel Eins setzte auf, das 0,45 Millionen Zuschauer hatte. Bei den Umworbenen waren 4,1 Prozent möglich. VOX strahlteaus, der 1,21 Millionen Zuschauer hatte. Die Fernsehstation erzielte sieben Prozent in der Zielgruppe.