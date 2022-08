Joe Pesci heuert bei Peacock an

US-Fernsehen

Bei dem Streamingdienst arbeitet Pesci mit Edie Falco und Pete Davidson zusammen.

Joe Pesci hat für die Hauptrolle in Pete Davidsons kommender Peacock-Comedyserieunterschrieben. Davidson wird zusammen mit Pesci und dem bereits angekündigten Mitglied Edie Falco in der Serie mitspielen. Die Serie wurde im April bei Peacock in Auftrag gegeben. «Bupkis» ist eine halbstündige Komödie, die lose auf Davidsons wahrem Leben basiert. Falco wird die Rolle von Davidsons Mutter übernehmen, während Pesci nun Davidsons Großvater spielen wird.Pescis Produktionspartner Jai Stefan wickelte den Deal mit Pescis langjähriger Managerin Melissa Prophet ab. Davidson ist nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Co-Autor und ausführender Produzent von «Bupkis».Dave Sirus und Judah Miller werden die Serie zusammen mit Davidson auch schreiben und produzieren, wobei Miller als Showrunner fungiert. Lorne Michaels, Andrew Singer und Erin David von Broadway Video werden ebenfalls als ausführende Produzenten fungieren. Jason Orley wird als Regisseur und Co-Executive Producer fungieren. Universal Television ist das Studio.