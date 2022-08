RTL feiert «35 Jahre Dirty Dancing»

TV-News

Mitte September räumt der Kölner Sender für das Jubiläum des ikonischen Filmes den Samstagabend frei. Im Anschluss starten neue «Take Me Out»-Folgen – dann wieder mit gewohnten Moderator.

Vor 35 Jahren sorgten Patrick Swayze und Jennifer Grey für eine der berühmtesten Kino-Liebesgeschichten der Filmgeschichte, denn sie verbrachten den Sommer in den Catskill Mountains und kamen sich dort nicht nur auf dem Tanzparkett näher. Im Herbst 1987 debütiertein den deutschen Kinos und selbst nach so langer Zeit löst der Film noch immer Emotionen bei Jung und Alt aus. RTL feiert das 35-jährige Jubiläum am Samstag, den 17. September, um 20:15 Uhr mit der dreistündigen SendungModeriert wird die Sendung von Janin Ullmann, in diesem Jahr Zweitplatzierte der RTL-Sendung «Let’s Dance», die Rebecca Mir, Vanessa Mai und Joachim Llambi zu Gast hat. Zusammen schwelgen sie bei Filmausschnitten in ihren ganz persönlichen Erinnerungen und stellen in abwechslungsreichen Spielen ihr Filmwissen unter Beweis. Jeanette Biedermann und DJ Ötzi werden zudem als Showacts auf der Bühne stehen.Im Anschluss an die Geburtstagsshow erfolgt der Staffelstart für die zweite-Staffel, die von Jan Köppen moderiert wird. Er übernahm im vergangenen Jahr die Moderation von Ralf Schmitz. Aktuell wird er in den XXL-Ausgaben von Chris Tall vertreten, da Köppen kurz vor den Aufzeichnungen krankheitsbedingt ausfiel.Unter der Woche, am Donnerstag, 22. September, hat RTL derweil ein neuesfür die Primetime angekündigt. Die Sondersendung, moderiert von Steffen Hallaschka, beschäftigt sich mit der Frage „Wie sicher ist Deutschland?“. Die aktuelle Kriminalstatistik zeigt, dass im vergangenen Jahr 4,9 Prozent weniger Straftaten als im Vorjahr verübt wurden. Dies ist womöglich auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Die Sendung versucht herauszufinden, ob dies auch ein langfristiger Trend sein könnte. Hallaschka zeigt zudem, wo es besonders sicher ist, wie leicht jeder zum Opfer Krimineller werden kann und wie man sich davor am besten schützt.