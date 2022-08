Panagiota Petridou dreht für Kabel Eins

TV-News

Beim neuen Sender soll Deutschlands wohl bekannteste Autoverkäuferin das neue Format «Aufpoliert und abkassiert» moderieren, das wohl im Oktober an den Start geht.

Panagiota Petridou hat einen weiteren Sender gefunden, nachdem ihre VOX-Show «Biete Rostlaube, suche Traumauto» Anfang des Jahres beendet worden war und sie daraufhin bei RTLZWEI und Sat.1 Gold verschiedene Formate moderiert hatte. Laut eins ‚wunschliste.de‘-Berichts, der mittlerweile bestätigt wurde, wird Petridou ab Oktober bei Kabel Eins im Programm aufschlagen und mitein ähnlich gelagertes Format moderieren, wie sie es über ein Jahrzehnt bei VOX tat.Deutschlands wohl bekannteste Autoverkäuferin soll unterschiedlichen Kandidaten beim bestmöglichen und fairen Verkauf ihres gebrauchten Fahrzeugs helfen, wie das Format in dem Bericht beschrieben wird. Petridou ist dabei stets auf der Seite der Verkäufer und greift ihnen unter die Arme, die Verkaufsobjekte zu restaurieren und den besten Deal zu generieren. Dabei soll es bestmöglich auch zum Händlerwettbieten und Konkurrenzkampf kommen.Ein genauer Starttermin steht noch nicht fest. Wie ‚DWDL‘ berichtet, ist aber wohl der Sendeplatz am Sonntagvorabend vorgesehen, an dem derzeit zahlreiche Eigenproduktionen versendet werden. Aktuell werden dort «Die Poolbauer» versendet, Mitte Oktober startet auf dem Sendeplatz um 18:10 Uhr das Reportage-Format «Urlaub ahoi» ( Quotenmeter berichtete ).