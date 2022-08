Kabel Eins ruft im September die Urlaubs-Saison aus

TV-News

Neben neuen «Achtung Abzocke»-Ausgaben mit Peter Giesel startet am Sonntagvorabend auch ein neues Reportage-Format, bei der sich Menschen den Traum ihrer ersten Kreuzfahrtreise erfüllen.

Am heutigen Donnerstag verabschiedet sichaus dem Kabel-Eins-Programm – allerdings nur für kurze Zeit. In den aktuellen Ausgaben ist Peter Giesel „Urlaubsbetrügern auf der Spur“, in den kommenden beiden Wochen kümmert sich Kabel Eins derweil um die Erziehung von Jugendlichen und schickt sie dafür. Ab dem 15. September kehrt dann wieder Peter Giesel zurück, soll in seiner Sendung dann aber den Urlaub retten. In den neuen Folgen hilft er unter anderem Sven, der bei der Buchung einer Finca auf Mallorca auf Betrüger reingefallen ist.Bereits am Sonntag zuvor, 11. September, hat Kabel Eins zudem ein neues Reportage-Format angekündigt, das ebenfalls den Urlaub der Deutschen in den Mittelpunkt stellt. Immer sonntags um 18:10 Uhr setzt der Unterföhringer Sender auf, worin sich Menschen den Traum ihrer ersten Kreuzfahrtreise erfüllen.Dabei sind nicht nur die Routen der Urlauber völlig unterschiedlich – mal geht es von Schottland nach Island, mal von Kreta bis Katar –, auch die Motivation für die Reise: Familie Lührs möchte nach 33 Jahren die Hochzeit nachholen, die Freundinnen Daniela und Miriam wollen in Griechenland ihren Traummann finden und die drei Freunde Chris, Thomas und Manuel freuen sich auf eine verrückte Heavy-Metall-Tour mit mehr als 2.000 weiteren Fans an Bord.