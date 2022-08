ProSieben Maxx geht erneut «Inside Star Trek»

TV-News

Von der Doku-Serie, die ein halbes Jahrhundert Science-Fiction-Geschichte aufarbeitet, erscheint im September eine neue Folge in deutscher Erstausstrahlung. Sat.1 begleitet derweil Friseurlehrlinge bei ihrem Abschluss.

ProSieben Maxx wiederholt ab Donnerstag, den 8. September, die Doku-Serie, von der im vergangenen acht Episoden im Rahmen eines Themenmonats ausgestrahlt wurden. Tatsächlich umfasst die Doku-Reihe, die im amerikanischen Original «Center Seat: 55yrs of Star Trek» als Titel trägt, zehn Folgen. Am 8. September jedenfalls kommt eine weitere Deutschlandpremiere hinzu, bei der Bastian Pastewka als Presenter fungiert..In der knapp zweistündigen Folge „Von Sternen und Stars“ blicken Stars der erfolgreichen Science-Fiction-Serie «Star Trek» zurück auf ihre Rollen und die Erlebnisse, die sie hinter der Kamera gemacht haben. Sowohl die wichtigen Hauptcharaktere als auch die Darsteller kleinerer Nebenrollen kommen zu Wort und berichten, wie das beliebte Enterprise-Universum erschaffen wurde. An jenem Abend folgen zwei alte 60-minütige Ausgaben, eine Woche später, 15. September, beginnt die Primetime erneut mit einer bislang nicht gesendeten Episode. In „Die neue alte Enterprise“ geht es um die Geschichte der Prequel-Serie «Star Trek: Enterprise», die nach vier Staffeln abgesetzt worden war. Im Anschluss folgen vier weitere Folgen, es fehlen jedoch die im Dezember ausgestrahlten Episoden „Streifzug durch die 70er“ und „Star Trek erobert das Kino“.Wer um kurz vor Mitternacht genug von den Geschichten aus der Filmgeschichte und dem Weltraum hat, wird möglicherweise bei Sat.1 fündig. Dort ist für den 15. September um 23:30 Uhr die„Prüfung meines Lebens! Schaffen Friseurlehrlinge heute ihren Abschluss?“ vorgesehen. Das Team von Focus TV hat drei Azubis aus Esslingen am Neckar am Tag des alles entscheidenden, achtstündigen Generaltests begleitet. Dabei geht es um nicht weniger als die Erlaubnis das Friseurhandwerk ausüben zu dürfen.