«Steirerglück»: Neunter Steirer-Krimi in der Mache

TV-News

Zuletzt sorgte der Film «Steirerrausch» für grandiose Quoten bei Jung (8,7 Prozent) und Alt (18,6 Prozent). Noch bevor die beiden neuesten Filme im Ersten zu sehen waren, laufen bereits die Dreharbeiten am neunten Steirer-Krimi.

Noch bevor die neuesten beiden „Steirer-Krimis“ «Steirerstern» (24. September) und «Steirergeld» (Sendetermin noch nicht bekannt) im Ersten ausgestrahlt werden, steht schon jetzt fest, dass dies nicht die letzten Filme sein werden. In der Marktgemeinde Gössendorf in der Steiermark fiel am 23. August die erste Klappe für den neunten Film(Arbeitstitel), bei dem Hary Prinz und Anna Unterberger wieder als LKA-Chefinspektor Sascha Bergmann und Kollegin Anni Sulmtaler die Ermittlungen aufnehmen. In Episodenrollen spielen auch Elena Uhlig und Fritz Karl mit, die im Film wie im echten Leben ein Paar sind.Inszeniert wird der neue Streifen der Landkrimi-Reihe erneut vom österreichischen Regisseur und Drehbuchautor Wolfgang Murnberger, der gemeinsam mit Maria Murnberger das Drehbuch schrieb. In weiteren Rollen spielen Bettina Mittendorfer, Christoph Kohlbacher, David Wendefilm, Katharina Sporrer, Angelika Maria Fink, Lisa-Maria Sexl und Rok Vihar. «Steirerglück» ist eine Koproduktion der Allegro Film mit der ARD Degeto. Seitens Allegro Film fungieren Helmut Grasser und Gabi Stefanisch als Produzenten. Diane Wurzschmitt und Christoph Pellander verantworten die Redaktion für die ARD Degeto, Klaus Lintschinger ist für den ORF an Bord.Zum Inhalt: Katrin Fischer (Sporrer), erfolgreiche Geschäftsfrau und Teilnehmerin eines Kuschelseminars, freut sich auf ein abendliches Tête-à-Tête. Doch statt romantischer Stunden zu zweit erwartet sie eine Kugel im Herzen. Für Chefinspektor Bergmann (Prinz), der nicht glauben kann, dass es beim "Rudelkuscheln" bei rein platonischen Berührungen bleibt, beginnt ein ungewöhnlicher Fall. Undercover mischt er sich zusammen mit seiner Chefin Nicole Sturm (Mittendorfer) unter die Gruppe. Seine Kollegin Anni Sulmtaler (Unterberger) setzt indes auf konventionelle Ermittlungsmethoden. Unter Verdacht geraten das Seminarleiter-Ehepaar von Breuer (Karl und Uhlig) ebenso wie der eifersüchtige Ex-Mann (Wendefilm) und der zwielichtige Geschäftspartner des Opfers (Vihar). Die Ermittler scheinen kurz vor der Lösung des Falls, bis die DNA des Mörders "Spusi"-Kollege Kofler (Kohlbacher) in Lebensgefahr bringt