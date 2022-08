Sat.1 schmeißt «K11  Die neuen Fälle» aus dem Vorabend-Programm

TV-News

Ab der kommenden Woche gibt es dann zwischen 17 und 19 Uhr ein und dieselbe Sendung zu sehen.

Sat.1 arbeitet vor dem Start des neuen dreistündigen Live-Formats «Volles Haus!», das von 16 bis 19 Uhr täglich gesendet werden soll, weiter an einer kurzfristigen Lösung für den Vorabend. Schließlich soll das Nachmittagsmagazin erst im Winter debütieren. Derzeit füllt der Bällchensender diese Sendestrecke mit Scripted-Realitys, von denen man sich aber mit dem Start von «Volles Haus» ohnehin trennen will. Nun schmeißen die Verantwortlichen bereits die erste Sendung raus.Es trifft die Serie, von der zwischen 18 und 19 Uhr seit Anfang Juli immer zwei Folgen ausgestrahlt wurden. Seitdem kam man damit im Schnitt auf 0,84 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, was einem überdurchschnittlichen Marktanteil von 6,0 Prozent entsprach. Die Probleme werden aber erst in der Zielgruppe deutlich, denn dort waren in den vergangenen knapp zwei Monaten lediglich 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährige dabei. Magere 5,2 Prozent Marktanteil waren die Folge.Angesichts des Vorlaufs sind die Werte sogar nochmal niedriger einzuschätzen, denn, das in der 17-Uhr-Stunde in Doppelfolgen lief, erreichte 0,89 Millionen Zuschauer und Marktanteile von 7,9 und 6,6 Prozent. Ingo Lenßen ist es nun auch, der für einen besseren Vorlauf der Kochshowsorgen soll, die seit dem Sendestart am 4. Juli nur auf eine Reichweite von 0,49 Millionen kommt und damit desaströse Marktanteile von 2,7 und 3,5 Prozent generierte. Sat.1 zeigt ab dem kommenden Montag, 29. August, ab 17:00 Uhr dann gleich vier «Lenßen übernimmt»-Folgen.