Nicole Beharie geht zu «The Morning Show»

Die Schauspielerin wird bei dem Apple-Projekt demnächst dabei sein.

Nicole Beharie wird Teil der Besetzung der dritten Staffel vonauf Apple TV, wie der Streamer am Mittwoch bekannt gab. Die «Miss Juneteenth»-Darstellerin wird in der kommenden Folge als Christina Hunter zu sehen sein, eine neue wettbewerbsfähige und charismatische Moderatorin in der fiktiven Morgenshow der Serie. Christina arbeitet hart, spielt hart und navigiert das Teacup mit gutgelaunter Respektlosigkeit.In Staffel zwei konnten die Zuschauer sehen, wie sich das Team von «The Morning Show» nach dem Chaos, das Alex (Jennifer Aniston) und Bradley (Reese Witherspoon) angerichtet haben, wieder aufrappelt und sich in ein neues UBA und eine Welt im Umbruch begibt, in der Identität alles ist und die Kluft zwischen dem, was wir vorgeben, und dem, was wir wirklich sind, ins Spiel kommt.Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin und Marcia Gay Harden gehören ebenfalls zum Cast von Aniston und Witherspoon. Zu den Neuzugängen für Staffel zwei gehören Greta Lee, Ruairi O'Connor, Hasan Minhaj, Holland Taylor, Tara Karsian, Valeria Golino und Julianna Margulies.