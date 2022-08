Sky bringt «This England» nach Deutschland

TV-News

Die Politserie erzählt die Anfangszeit des ehemaligen britischen Premierministers Boris Johnson, der von Oscar-Preisträger Kenneth Branagh verkörpert wird.

In rund einem Monat feiert in Großbritannien das Sky Originalseine Premiere, wenig später wird die Politserie auch hierzulande beim Bezahlsender Sky zu sehen sein. Die sechsteilige Miniserie ist ab dem 6. Oktober als komplette Staffel über Sky Q sowie auf dem Streamingdienst WOW abrufbar. Die Ausstrahlung auf Sky Atlantic erfolgt ebenfalls ab 6. Oktober immer donnerstags ab 22:00 Uhr in Doppelfolgen. Die Episoden werden in der englischen Originalfassung, wahlweise mit deutschen oder englischen Untertiteln angeboten.«This England» spielt im Ende Juli 2019, als Boris Johnson, gespielt von Oscar-Preisträger Kenneth Branagh, inmitten der Brexit-Verhandlungen die Nachfolge von Theresa May als britischer Premierminister antritt. Mit gewohnt zerzausten Haaren tritt Johnson vor die Kameras und verspricht angesichts des bevorstehenden EU-Austritts seines Landes Wohlstand und Chancen. Nur wenige Monate später scheinen die Beteuerungen des umstrittenen Politikers hinfällig, denn die erste Welle des Coronavirus überrollt das Land und Johnsons Fähigkeiten als Krisenmanager sind gefragt. Die Dramaserie zeichnet anhand der turbulenten Amtszeit von Premierminister Boris Johnson die Folgen der Corona-Pandemie für das Vereinigte Königreich nach.Regisseur Michael Winterbottom, der gleichzeitig auch als Autor und Executive Producer fungierte, verwebt dabei die die Ereignisse in Downing Street Number 10 mit Geschichten aus ganz Großbritannien. Neben Winterbottom entwickelte auch Kieron Quirke die Drehbücher. Richard Brown und Melissa Parmenter von Revolution Films waren ebenfalls als Executive Producer an Bord. Neben Branagh spielen in weiteren Rollen Simon Kunz, Rachel Sophia-Anthony, Alec Nicholls, Adam Oakley und James Corrigan.