RTL bestätigt: Leony wird dritte «DSDS»-Jurorin

TV-News

Die Gewinnerin der RTL-Castingshow «Rising Star» wird neben Dieter Bohlen und Pietro Lombardi am Jury-Pult Platz nehmen.

Die ‚Bild‘-Zeitung mutmaßten in den vergangenen bereits über diese Personalie, nun hat es RTL offiziell bestätigt. Die Popsängerin Leony, die 2014 an der RTL-Castingshow mit ihrer Band „Unknown Passenger teilnahm und gewann, wird Jurorin der kommenden und finalen Staffel von. Leonie Burger, wie sie bürgerlich heißt, gesellt sich damit zu Dieter Bohlen, der überraschend zur Castingshow nach seinem Rauswurf zurückgekehrt ist, und Pietro Lombardi.„Wahnsinn, vor acht Jahren stand ich selbst auf einer RTL-Castingbühne. Niemals hätte ich damals gedacht, 2023 in einer großen Musikshow Talente bewerten zu dürfen. Und dann noch neben Dieter Bohlen und Pietro Lombardi – Es ist mir eine große Ehre und ich freue mich riesig auf alles, was da kommt!“, wird Leony in einer von RTL am Freitagmittag verbreiteten Mitteilung zitiert.Noch ist unklar, ob es ein Trio oder ein Quartett am Jury-Pult geben wird. Zuletzt kursierten Gerüchte, dass sich RTL um die Dienste von Rapperin Shirin David bemüht, die bereits in der 14. Staffel die Kandidaten bewertete.