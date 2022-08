Herbert Knaup: Autoren wollen Vertrauen und brauchen ihre Freiräume

Interview

Am Dienstag startet die fünfte Runde von «Die Kanzlei», die in den vergangenen Wochen trotz Wiederholungen tolle Quoten holte. Wir sprachen mit dem 66-Jährigen auch über den Thorsten Näter, der sämtliche Episoden schrieb.

Es freut mich natürlich riesig, dass selbst die Wiederholungen unserer Anwaltsserie auf so hohe Resonanz bei den Zuschauern trifft. Der Kampf ums Rechthaben besteht ja seit der Entstehung der Menschheit. Denken sie an den Sündenfall. Die Vertreibung aus dem Paradies wäre mit unserer anwaltlichen Beratung sicher anders verlaufen. Spaß beiseite. Die Rezeptur unseres Formats stimmt. Unterhaltsam, aktuell, vielseitig und sympathisch mit Suchtpotential.Nein. Ich denke, jedem das seine. Die Struktur des Erzählfernsehens beherrscht das öffentlich-rechtliche Fernsehen aus seiner Tradition heraus recht gut.Heutzutage vielleicht, aber es wäre natürlich auch die Möglichkeit gegeben, innerhalb der Folgen darauf Bezug zu nehmen und diesen „Spitznamen“ zu be- und ergründen.Es ist für jeden zeitversetzten Fernsehfilm schwieriger, sein Publikum zu halten. Gerade wenn ein Krieg am Rande Europas hereinbricht und uns alle involviert, kann ich die Zurückhaltung der Zuschauer sehr gut verstehen nicht gleich nach einer schockierenden News-Sendung einfach so zu tun, als sei nichts vorgefallen. Insofern sehe ich die Quote als eine Würdigung unserer Arbeit.Die Produktion einer Staffel braucht jedes Mal ein Jahr. 13 Folgen benötigen Zeit. Wir splitten das in eine vierteilige Drehzeit. Mit 4 Regisseur*Innen, die die Folgen in Drehblöcken mit uns erarbeiten. Und zwischen den Blöcken gibt es kleinere Zeitfenster, aus denen wir freudig in die Zukunft blicken, wann es denn wieder weitergeht. Dann wird das Material geschnitten und dem Sender gezeigt, und der überlegt dann, wann es gesendet wird – und schon ist wieder ein Jahr rum.Nicht regelmäßig. Autoren wollen Vertrauen und brauchen ihre Freiräume. Aber ab und an gibt es einen lebendigen Austausch an Ideen bei einem kreativen Treffen.Davon ist auszugehen. Spannend wird es, wie beide mit dem Scheitern ihres Ehevorhabens umgehen und wie sie sich begegnen. Wie sieht jetzt der berufliche Alltag aus? Steht das Weiterführen der Kanzlei auf der Kippe?Da müssen Sie den Autoren fragen. Vielleicht hat Herr Näter eine ähnliche Mindmap wie Joan Rowling. Sie hatte die ganze Harry Potter Geschichte und seine Entwicklung von Anfang an im Kopf.Ja. Positive für die Umsetzung des Romans und meine Darstellung. Negative dafür, dass diese Möglichkeit eines europaweiten, ja globalen Stromausfalls durchaus gegeben ist. Nicht auszudenken bei unseren aktuellen Energieproblemen in Europa.Ich bin nicht der Produzent und kenne die Vereinbarungen, respektive Verträge, nicht.Ja, das habe ich, denn vor zwei Jahren habe ich am St.Pauli Theater im Stück „Der Sohn“ in der deutschen Erstaufführung vom Oscarpreisträger Florian Zeller den Vater gespielt. Da geht es um diesen Zustand, der bei vielen Jugendlichen auftreten und im schlimmsten Fall zum Suizid führen kann. Wir haben uns damals eingehend und ausführlich mit dem Krankheitsbild bipolarer Störungen beschäftigt.