Baby Cow gewinnt Bieterkrieg von «Fat Camp»

England

Die Firma von Steve Coogan bot für das Format von Katy Wix und Adam Drage.

Steve Coogans Produktionsfirma Baby Cow hat sich eine neue Serie von «Stath Lets Flats»-Star Katy Wix und Adam Drake («The Chosen») namensgeschnappt. Wix, die auch in Serien wie «Torchwood» und «The Windsors» mitgewirkt hat, hat zusammen mit Drake das Drehbuch für die Serie geschrieben. Sie wird auch die Hauptrolle spielen.«Fat Camp» wird sich um ein Diätcamp für Kinder drehen und in Großbritannien spielen. Die Serie wurde von einem Artikel inspiriert, den Wix über reale Camps las, in die Eltern ihre Kinder schicken, um ihnen beim Abnehmen zu helfen. Wix und Drake werden zusammen mit Sarah Monteith, CEO von Baby Cow, und Rupert Majendie, Leiter der Entwicklungsabteilung von Baby Cow, auch die Produktion übernehmen."Ich bin als dicker Teenager aufgewachsen und hätte es geliebt, einen Körper wie den meinen im Fernsehen zu sehen, der lustig und stark sein darf und nicht die Zielscheibe eines Witzes ist", sagt Wix gegenüber ‚Variety‘. "Adam und ich haben eine witzige, vielfältige Welt mit liebenswerten, jungen Charakteren erschaffen und wir können es kaum erwarten, sie in ihrem Kampf zu begleiten, um das System zu stürzen, das sie klein fühlen lässt. Ab ins Camp!"Über das Drehbuch sagt Monteith: "Rupert und ich haben es gelesen und uns einfach in es verliebt. Es geht um diese Kinder, die in dieses Camp geschickt werden, und sie sind alle dort unter der Prämisse, Gewicht zu verlieren und fit zu werden und Diäten zu machen und solche Sachen. Und es ist einfach schrecklich, sowohl schrecklich auf eine dunkle Art als auch schrecklich auf eine lustige Art."