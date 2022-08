Food Network plant vier Urlaubsfilme

US-Fernsehen

Die Produktionen sind unter anderem mit Ben und Erin Napier und Bobby Flay besetzt.

Nach der Premiere von «Candy Coated Christmas» mit Food-Network-Star Ree Drummond im vergangenen Jahr wird discovery+ mit zwei neuen Weihnachtsfilmen von Food Network – und den ersten beiden Filmen von HGTV überhaupt – noch mehr in Weihnachtsstimmung kommen.Die zu Warner Bros. Discovery gehörenden Kabelkanäle haben gerade die Produktion der vier Filme abgeschlossen, in denen unter anderem die «Home Town»-Moderatoren Ben und Erin Napier und Hilary Farr von «Love It or List It» von HGTV sowie die Food-Network-Stars Bobby Flay und Duff Goldman auftreten. Die vier Filme mit den Titelnundwerden alle ab Freitag, den 11. November, exklusiv auf discovery+ ausgestrahlt.So hört sich beispielsweise «A Christmas Open House» an: Melissa Norwood (Katie Stevens) ist eine ehrgeizige Immobilienmaklerin aus Atlanta, die sich mit ihrem alten Highschool-Schwarm David Phelps (Victor Rasuk) zusammentut, um das Haus ihrer frisch verheirateten Mutter in ihrer kleinen Heimatstadt in Georgia zu verkaufen. Das Haus ist gemütlich, aber seit Jahrzehnten nicht mehr modernisiert worden. Also tun sich die beiden zusammen, um es zu renovieren, bevor ein paar wohlhabende potenzielle Käufer das Haus an Heiligabend besichtigen wollen.