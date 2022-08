The-CW-Zuschauer sind im Schnitt 58 Jahre alt

US-Quoten

Die jungen Menschen haben sich schon lange vom amerikanischen Fernsehen entfernt und konsumieren lieber Streaminginhalte.

The CW wurde erst vor 16 Jahren gegründet und war in dieser kurzen Zeit sowohl als der jüngste Sender als auch als der Sender mit den jüngsten Zuschauern bekannt. Als Tom Carter, COO und Präsident von Nexstar, am Montag während einer Telefonkonferenz erklärte, dass der Durchschnittszuschauer des Senders, der von dem TV-Sendergiganten übernommen wird, 58 Jahre alt ist, fiel es dem Internet daher schwer, diese Zahl zu schlucken.Auch neuere Daten deuten darauf hin, dass Fox das jüngste Publikum hat. Laut Nielsen war der durchschnittliche Primetime-Zuschauer zwischen dem 20. September 2021 und dem 14. August 2022 laut Live+Same-Day-Daten, die alle Zuschauer von Primetime-Inhalten am ersten Tag der Ausstrahlung messen, 57,3 Jahre alt und laut Live+7 57,4 Jahre. Im gleichen Zeitraum waren die CW-Zuschauer etwas älter: Der durchschnittliche Primetime-Zuschauer war jeden Tag 60,8 Jahre alt, während die zeitversetzte Ausstrahlung einen Live+7-Durchschnitt von 59,5 Jahren ergab.Nach den neuesten verfügbaren Daten sind CBS, NBC und ABC alle älter als Fox und CW. NBC ist bei L+SD mit 61,1 das nächstjüngere Programm hinter The CW, gefolgt von ABC mit 61,4 und CBS mit 66,1. Bei den L+7-Sendern liegen NBC und ABC mit einem Durchschnittsalter von 61,2 Jahren gleichauf, während CBS mit 65,5 Jahren am ältesten ist.