Comic-Laden

Bereits im Jahr 1989 erblickte die Graphic-Novel das Licht der Welt. Seither wurde Sandman oft zitiert.

Die Graphic-Novelvon Neil Gaiman ist die meist ausgezeichnete Comic-Serie der Welt und gewann als erstes und bislang einziges Comic-Buch den World Fantasy Award. Die gedruckte Ausgabe umfasst über 2.000 Seiten, wurde in zehn illustrieren Bänden zusammengefasst und landete als eine der wenigen Comic-Serien auf der Bestsellerliste der New York Times. Nun erschien die erste Staffel der Fernsehserie beim Streaming-Dienst Netflix Die Hauptfigur in dieser fesselnden und ineinander verschlungenen Serie ist Dream (Traum). Er ist Herrscher des Traumreiches (engl. The Dreaming) und "dessen, was nicht ist, nie war und nie sein wird". Er herrscht über sein Reich unter vielen Namen, darunter Morpheus, Oneiros und Traumweber (engl. Dreamweaver). Mit der Entstehung des Universums ging auch die Entstehung Dreams und seiner sechs Geschwister Death (Tod), Desire (Verlangen), Destruction (Zerstörung), Destiny (Schicksal), Despair (Verzweiflung) und Delirium (Fieberwahn) einher. Sie sind die Sieben Ewigen und brauchen, trotz ihrer gottesähnlichen Kräfte, im Gegensatz zu diesen, keine Gläubigen, um zu existieren.Die Handlung beschreibt Dreams siebzig Jahre lang andauernde Gefangenschaft durch einen englischen okkulten Magier im 20. Jahrhundert und die mit seiner Befreiung verbundenen Ereignisse. Nach seiner Befreiung nimmt er die Herrschaft über sein Reich wieder auf und widmet sich dessen Wiederaufbau. Doch gegen Ende muss Dream sich endgültig entscheiden, denn er erkennt, dass er sich entweder verändern oder sterben muss.Die Handlung der Serie spielt in der Zeit der Erscheinung der Graphic-Novel (1989-1996). Neil Gaiman verbindet und verwebt diese Zeit jedoch mit vielen literarischen, mythologischen und historischen Figuren aus anderen Zeiten, wie Luzifer, die Eumeniden, die griechische Muse Caliope, Odin und William Shakespeare. Immer wieder werden reale Vorlagen aus Literatur und Geschichte in die Handlung mit eingebunden. So zum Bespiel Dreams Bibliothek, die an Jorge Luis Borges' "Die Bibliothek von Babel" erinnert oder der Garten, in dem Dreams Schwester Destiny umherirrt, der eine Anspielung auf des selben Autors Werk "Der Garten der Pfade, die sich verzweigen" ist oder aber an William Shakesspears' "Ein Sommernachtstraum" erinnert.