Comic-Laden

Eine neue Soloserie voller Horror und Überraschungen von Marvel.

"Carnage 1 - Albtraum in Rot" ist ein Comic von Panini, der von den Autoren David Michelinie, Phillip Kennedy Johnson und Ram V und den Zeichnern Francesco Manna, Ron Lim und Ty Templeton erstellt wurde. Er ist Teil einer neuen Soloserie mit dem Titel "Carnage" und beinhaltet die Geschichten aus den Ausgaben 1-5 sowie die Bonus-Story "Carnage Forever 1".Die Handlung des Comics dreht sich um den Serienkiller Carnage, einen fiktiven Charakter aus dem Marvel-Universum. In "Carnage 1 - Albtraum in rot" ist Cletus Kasady, der Schurke hinter dem Carnage-Symbioten, momentan ohne Wirt. Ein anderer Serienmörder, der sich selbst "Der Scharlachrote Schlächter" nennt, versucht, die Aufmerksamkeit des Symbionten auf sich zu lenken, indem er Ritualmorde begeht. Doch statt sich an ihm zu laben, setzt sich Carnage gegen Schurken wie Hydro-Man und Spot zur Wehr.Detective Jonathan Shayde, ein Polizist, der schon früher mit Carnage zu tun hatte, versucht unterdessen herauszufinden, was das Monster vorhat. Er begibt sich auf die Suche nach dem Scharlachroten Schlächter und entdeckt, dass dieser in Verbindung zu einem geheimen Kult steht, der versucht, Carnage zu beschwören. Shayde muss herausfinden, wie er den Kult aufhalten und Carnage aufhalten kann, bevor es zu spät ist.Währenddessen gerät Carnage tiefer in die Welt des Horrors und muss sich mit Gegnern auseinandersetzen, die noch mächtiger und gefährlicher sind als er selbst. Die Handlung von "Carnage 1 - Albtraum in rot" ist voller Action, Spannung und Horror und bietet eine faszinierende Einführung in die Welt des blutrünstigen Symbionten.Carnage ist in den letzten Jahren in verschiedenen Comics, Zeichentrickserien und Video-Spielen von Marvel erschienen. Er gilt als einer der beliebtesten und furchteinflößendsten Schurken des Marvel-Universums und hat sich einen festen Platz in der Populärkultur gesichert. Der Comic ist 164 Seiten lang und erscheint im Softcover-Format. Es richtet sich an Einsteiger und enthält Themen rund um Superhelden. Es wird voraussichtlich am 20.12.2022 veröffentlicht und ist zum Preis von 19,00 EUR erhältlich. Sammler haben die Möglichkeit, eine spezielle Variante des Comics zu erwerben.