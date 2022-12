«Avatar» liegt schon bei 550 Millionen US-Dollar

Einspielergebnisse

Die Einspielergebnisse entwickeln sich für den Disney-Konzern ganz gut.

hat einen wichtigen Meilenstein an den Kinokassen erreicht und weltweit 550 Millionen US-Dollar eingespielt. Aber der mit 350 Millionen Dollar budgetierte Film hat noch einen weiten Weg vor sich, um die Gewinnschwelle zu erreichen und in den Kinos rentabel zu sein.Zum Glück für Regisseur James Cameron und Disney, das nach der Übernahme von 20th Century Fox im Jahr 2019 die Rechte an «Avatar» besitzt, hält sich die Science-Fiction-Fortsetzung bereits gut an den Kinokassen. In nur fünf Tagen überschritt der Film als einer von acht Filmen in diesem Jahr weltweit die Marke von einer halben Milliarde Dollar. Und bis zum neuen Jahr will das Aushängeschild die Milliarden-Dollar-Marke erreichen.Am Dienstag spielte «Avatar» in den USA solide 18,3 Millionen Dollar und international 40,5 Millionen Dollar ein. Bislang hat der Film 168,6 Millionen Dollar in den Staaten und 387,3 Millionen Dollar im Ausland eingespielt, womit er weltweit 555,9 Millionen Dollar einspielt.