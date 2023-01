«Avatar 2» holte an den Feiertagen 86 Millionen

Einspielergebnisse

Die Fortsetzung konnte auch an Neujahr einen großen Umsatz verbuchen.

James Cameronswar über die Neujahrsfeiertage ein großer Erfolg an den Kinokassen und spielte an den Tagen des Wochenendes 86,3 Millionen Dollar ein. Bis zum Neujahrstag hat die Blockbuster-Fortsetzung 444,4 Millionen Dollar in Nordamerika und etwa 1,4 Milliarden Dollar weltweit eingespielt.«The Way of Water» hat sich seit seiner Veröffentlichung gut gehalten und ist an seinem dritten Wochenende in den Kinos nur um acht Prozent gesunken. Über den traditionellen Zeitraum von drei Tagen spielte der Film 66,8 Millionen US-Dollar ein, was eine Steigerung von vier Prozent gegenüber dem zweiten Teil bedeutet.Mit seinen weltweiten Ticketverkäufen steht «Avatar 2» an 14. Stelle in der Geschichte des Kinos, knapp vor «Black Panther» und «Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2». Nach nur drei Wochen ist er bereits auf dem besten Weg, den Kassenschlager «Top Gun: Maverick» von Paramount und Tom Cruise (1,488 Milliarden Dollar) als umsatzstärkster Film des Jahres 2022 zu überholen.