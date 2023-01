Susan Sideropoulos kehrt zu «GZSZ» zurück

TV-News

Die Schauspielerin verkörperte Jahre lang die Rolle der Verena Koch. Zuletzt stand sie als Sarah Elsässer in dem Serien-Ableger «Leon» vor der Kamera.

RTL hat am Dienstag die Rückkehr von Susan Sideropoulos zur Vorabend-Soapbestätigt. Ab Folge 7.686 (geplante Ausstrahlung am 18. Januar 2023 um 19:40 Uhr) wird sie als Sarah Elsässer zu sehen sein, jene Rolle verkörperte sie zuletzt in dem Serien-Spin-offan der Seite von Daniel Fehlow alias Leon Moreno. Fehlow wird ebenfalls ab dann wieder bei «GZSZ» zu sehen sein.„Ich wurde immer wieder und über zehn Jahre lang gefragt, ob ich mir ein GZSZ-Comeback vorstellen könne. Meine Antwort war stets: Ja, wenn es inhaltlich passt und es sich für mich gut anfühlt. Und jetzt ist es endlich so weit! Als ich dann im November zurück am Set war, habe ich vor Freude erst einmal geweint“, wird die Schauspielerin in einer RTL-Mitteilung zitiert. Sideropoulos, die seit November gemeinsam mit Daniel Fehlow und dem GZSZ-Team in den Studios Babelsberg in Potsdam unter strengster Geheimhaltung dreht, verließ «GZSZ» im Jahr 2011 nach einem folgenschweren Unfall, in den auch die Rolle von Jörn Schlönvoigt verwickelt war, mit einem schockierenden Serientod ihrer Rolle. Bereits seit November dreht sie gemeinsam mit Fehlow und dem «GZSZ»-Team in denDie Story des Comebacks: Sarah und Leon werden einige Monate in der Stadt verbringen. Als Leon Sarah seine alte Arbeitsstätte zeigt, muss er vor Ort spontan einspringen und Sarah die Stadt alleine erkunden. Dabei gerät sie an einen schlechtgelaunten Erik (Patrick Heinrich), der kurz darauf peinlich berührt erkennt, es sich ausgerechnet mit Leons neuer Frau verscherzt zu haben.Daniel Fehlow sagt über das Comeback von Susan Sideropoulos: „Über das «GZSZ»-Spin-off «Leon» ist es der Redaktion von RTL und der Produktion UFA Serial Drama inhaltlich schlüssig geglückt, Susan als Sarah in die «GZSZ»-Welt zurückzuholen: Ein absolutes Highlight für alle Zuschauenden. Dass sie uns auch wieder am Berliner Kiez begleiten wird, sorgt für die ganz große Begeisterung – auch bei mir! Doch wie wird Philip reagieren, wenn er das erste Mal auf Sarah trifft?“Eine Woche bevor (11. Januar) es zum «GZSZ»-Comeback kommt zeigt RTL den zweiten Teil des Spin-offs, der den Beinamen «Kämpf um deine Liebe» trägt, ab 20:15 Uhr. Der Film steht bereits ab morgen, 4. Januar, bei RTL+ auf Abruf bereit.