ZDF zeigt «Der Schwarm» im März

TV-News

Frank Schätzings Bestseller wurde als achtteilige Thriller-Serie adaptiert, in der unter anderem Leonie Benesch, Alexander Karim und Klaas Heufer-Umlauf mitspielen.

Das ZDF hat einen Startermin für eines der teuersten deutschen Serien-Projekte gefunden. Der Mainzer Sender hat Frank Schätzings Bestsellerals achtteilige, internationale High-End-Serie produzieren lassen, deren Dreharbeiten Ende September 2021 zu Ende gegangen waren. Eine sehr aufwändige Postproduktion dauerte noch einmal rund anderthalb Jahre, was das Budget pro Folge auf rund fünf Millionen anstiegen ließ. Das Ergebnis bekommt das Publikum ab Montag, 6. März 2023 ab 20:15 Uhr zu sehen. «Der Schwarm» wird 2023 die Sektion "Berlinale Series" der Internationalen Filmfestspiele Berlin eröffnen.Die Geschichte spielt in verschiedenen Regionen der Welt, wo vom Meer plötzlich eine unbestimmte Gefahr auszugehen scheint: Die Wale vor der Küste von Vancouver Island machen Jagd auf Menschen, Muscheln blockieren Schiffsruder, mutierte Bakterien aus Hummern und Krabben lassen Menschen qualvoll sterben, aus dem Meeresboden entweichendes Methan gefährdet die Schifffahrt, Tsunamis verheeren Küstenlandschaften. Eine Handvoll internationaler Wissenschaftler erkennt einen größeren Zusammenhang zwischen den Ereignissen und stellt eine These auf, die an den Grundfesten der menschlichen Zivilisation rüttelt: Da draußen, in großer Tiefe, gibt es intelligentes Leben, das älter und mächtiger als die Menschheit ist und das sich nun zu wehren beginnt.«Der Schwarm» ist eine Produktion des ZDF , France Télévisions, Rai, ORF, SRF, der skandinavischen Nordic Entertainment Group und Hulu Japan. Für die Produktion sind Intaglio Films und ndF International Production verantwortlich. Als Showrunner fungierten Frank Doelger («Game of Thrones») und Romanautor Frank Schätzing. Die Regie übernahmen Barbara Eder, Luke Watson und Philipp Stölzl. Vor der Kamera standen Leonie Benesch, Cécile de France, Alexander Karim, Joshua Odjick, Barbara Sukowa, Krista Kosonen, Rosabell Laurenti Sellers, Takuya Kimura, Eidin Jalali und Sharon Duncan-Brewster sowie Oliver Masucci und Klaas Heufer-Umlauf. Gedreht wurde unter anderem in Rom sowie im größten Wasserstudio Europas, das in Brüssel angesiedelt ist.Begleitend zur Serie plant die ZDF-Hauptredaktion Geschichte und Wissenschaft zudem zwei Dokumentationen, die das Publikum auf eine Abenteuerreise unter die Wasseroberfläche mitnehmen. Die beiden Programme sollen den Inhalt der fiktionalen Serie wissenschaftlich einordnen und die Möglichkeit geben, zusammen mit Forschenden das Ökosystem Meer zu erkunden. Vervollständigt wird das wissenschaftliche Begleitprogramm von einem breiten Online-Angebot – in der ZDFmediathek und auf den Social-Media-Kanälen von «Terra X».