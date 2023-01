Quotennews

Wie bereits 2021 schicken Das Erste und Zweite jeweils abendfüllende Shows über den Äther. «Die große Silvester Show» oder «Willkommen 2023» – welches Format war besser?

Das Erste änderte aneiniges, denn schon die Moderation fiel nicht wie im letzten Jahr Jörg Pilawa zu, es führten Francine Jordi und Hans Sigl durch den Abend. Nun gut, damit sind die Unterschiede zur Vorjahresshow dann doch bereits erzählt. Ab 20:15 Uhr wurde gewohnt auf der Couch geschnackt, Gäste begrüßt und der Musik gelauscht. Es kamen Nathan Evans, die Spider-Murphy Gang, Alexander Eder, Beatrice Egli oder Marquess. Zudem durften auf der Bühne DJ Herzbeat, Marie Reim, voXXclub oder Oliver Petszokat nicht fehlen.Aus Quoten-Sicht war der Abend ein Erfolg. Es schalteten 2,34 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil lag damit bei guten 11,8 Prozent, während sich hiervon 0,29 Millionen und damit 7,1 Prozent der jungen Zuschauerschaft zuordnen ließen. So weit, so unspektakulär. Doch wie lief der Jahresabschluss beim ZDF? Hier änderte sich an den Moderations-Mikrophonen nichts, es führten Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner durch den Abend – dafür gab es eine neue Location. Zwar immer noch live vom Brandenburger Tor, doch in diesem Jahr von der Ostseite des Tors, dem Pariser Platz, aus wurde gesendet.Gleich dem Programm im Ersten gab es auch im ZDF musikalische Gäste von DJ BoBo über die Münchner Freiheit, Alex Christensen, Jupiter Jones bis Laurell, Aura Dione, Calum Scott und den Scorpions. Hierbei wollten 3,05 Millionen Zuschauer und damit 14,9 Prozent des TV-Marktes folgen, die jüngeren Zuschauer definierten sich mit 22,1 Prozent des entsprechenden Marktes bei 1,09 Millionen Fernsehenden.