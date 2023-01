Alle Jahre wieder: «100 Songs, die die Welt bewegten»

Quotennews

2013 startete VOX die Tradition, am Silvestertag «100 Songs, die die Welt bewegten» zu senden. Erst waren es vier, dann fünf Ausgaben, schlussendlich bis zu 24 Stunden am Stück. Auch gestern setzte VOX auf den Klassiker.

Das Sendeprogramm von Sender VOX lässt sich seit 2013 Jahren am 31. Dezember des jeweiligen Jahres in wenigen immer gleichen Worten beschreiben: «100 Songs, die die Welt bewegten». Vorstellen, muss man die Dokureihe wohl kaum. Der Zuschauer wird in jeder Folge einzeln auf eine Reise in eine gewisse Zeit, eine gewissen Musik- oder Stilrichtung mitgenommen. Der Unterschied zu anderen Musik-Shows aus dem Segment ist, dass es nicht um ein Ranking oder eine Bewertung in irgendeiner Weise geht – es soll schlicht in Erinnerungen geschwelgt werden.Anders als noch 2021, als VOX ab 05:45 Uhr startete in den langen Musik-Tag startete, ging es gestern erst um 06:10 Uhr los. Die erste Episode «100 Songs, die die Welt bewegten» hatte den Fokus auf «Musik und Rebellion». Mit dabei ab dem frühen Morgen waren bereits 0,17 Millionen Zuschauer und dadurch ein Marktanteil von 5,9 Prozent. Aus der klassischen Zielgruppe waren hiervon 0,04 Millionen Umworbene zu definieren, also ein entsprechender Marktanteil von 7,0 Prozent. Über die Ausgaben «Die größten Pop-Clans» (08:10 Uhr), «Die größten Rock- und Pop-Hymnen» (10:15 Uhr) und «Die schönsten Liebeslieder» (12:15) steigerte sich das Interesse auf 0,48 Millionen Zuschauer und 0,17 Millionen Werberelevante. Die Marktanteile landeten demnach bei 4,5 Prozent insgesamt und 6,6 Prozent am Zielgruppen-Markt.Ab 14:15 Uhr gab es weiter «100 Songs, die die Welt bewegten», jedoch schon wieder in der «Musik und Rebellion»-Version, gefolgt von zwei weiteren Wiederholungen. Erst «Die größten Pop-Clans» und im Vorlauf der Primetime ab 18:15 Uhr «Die größten Rock- und Pop-Hymnen». Mittlerweile waren 0,87 Millionen Zuschauer ab drei Jahren anwesend, die einen Marktanteil von 4,6 Prozent markierten. Die Zielgruppe war mit 0,2 Millionen Zuschauern vertreten, also ein Marktanteil von 4,9 Prozent. Zur Primetime gab es in diesem Jahr dann keine «100 Songs», sondern. Das Porträt holte 0,73 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 3,6 Prozent zu VOX , die Zielgruppe präsentierte sich mit 2,7 Prozent am Markt bei 0,13 Millionen Umworbenen.