Podstars

Mit dem eigenen Unternehmen richtig durchstarten, das verspricht der Podcast.

Gründerszene, ein Unternehmen von Business Insider, hat vor einigen Jahren einen Podcast ins Leben gerufen. Darin stehen zahlreiche Unternehmer Rede und Antwort. Eine der jüngsten Folgen beschäftigt sich mit Carsten Maschmeyer, der Fernsehzuschauern aus «Die Höhle der Löwen» bekannt sein dürfte.Der Podcast vermittelt: Mit dem eigenen Startup lässt sich ein vollkommen neues Leben beginnen. Doch damit man auch tatsächlich auf lange Sicht Erfolge verbuchen kann, ist es ebenso wichtig, dass man sich an einige Regeln hält bzw. sich diese selbst auferlegt. So ist es gerade während der sogenannten Gründungsphase wichtig, Geduld zu haben. Zudem ist ein Ausgleich wichtig. Hier kann vor allem Sport neben der Arbeit sehr wichtig sein. Welche Dinge weiterhin besonders zu beachten sind, berichtet der berühmte Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer.Wie genau geht jetzt nun aber Startup wirklich? Wichtig ist es insbesondere auch mental stark zu bleiben. Hat man Kummer und Sorgen, so kann sich dies negativ auf die eigenen unternehmerischen Erfolge auswirken. Es ist daher ebenso wichtig in ein unternehmerisches Vorhaben mit einem stabilen sozialen Umfeld und einem gewissen Netzwerk zu starten. Freunde und Familie können dabei eine wichtige Stütze sein. Auch berufliche Kontakte spielen eine ebenso wichtige Rolle. Selbstständige sollten sich dabei untereinander vernetzen, um einander sinnvoll zu ergänzen.In den letzten Jahren haben sich Krisen massiv gehäuft. Nach Corona und den damit verbundenen Problemen bei den Lieferketten kamen inzwischen auch der Krieg in der Ukraine und die immer weiter steigende Inflation hinzu. Laut Maschmeyer sind viele der Probleme lösbar. Leiden tun jedoch vor allem Lieferdienste, die auch schon vor den Krisen Probleme hatten, profitabel zu arbeiten.Neben Maschmeyer stehen auch andere Themen im Vordergrund. Mitte Dezember beschäftigte man sich mit Netflix für Pornos. Dazu hatte man mit die Gründerin Denise Kratzenberg zu Gast. Im November sprach man mit Tijen Onaren und fragte sie, wie man von der Linkedin-Influencerin zur Investorin wurde. Aber auch allgemeine Themen, wie es mit Gründern nach dem Exit eines Startups weitergeht, werden besprochen.