Quotencheck

Mitte Dezember setzte VOX auf eine Mutter-Tochter-Woche im Rahmen seines beliebten Nachmittagsformats «Shopping Queen». Wie lief es im Vergleich zum Rest des Jahres?

Guido Maria Kretschmer ist zu einem verlässlichen Format-Lieferanten für den Kölner Privatsender VOX geworden, der nicht mehr nur eine Stunde mit dem Modedesigner füllt, sondern mit «Shopping Queen» und «Guidos Deko Queen» gleich zwei Stunden sendet. Zu Beginn des Jahres feierteihren zehnten Geburtstag, was gebührend mit einer Woche in der Türkei gefeiert wurde, wo die Teilnehmerinnen das „perfekte Outfit zu deinem Sommercocktail“ finden sollten. Dabei wandelten sie auf den Spuren von «Bana Her Şey Yakışır», der türkischen Formatvorlage, die ihren elften Geburtstag in diesem Jahr feierte.Am Konzept hat VOX über die Jahre kaum etwas verändert. Fünf Kandidaten erhalten ein Budget von 500 Euro und werden mit Kameras bei ihrem Shoppingtag begleitet. Am Ende werden Punkte vergeben – ganz so, wie man es von anderen Dauerbrennern am VOX-Vorabend kennt. Dennoch lässt sich der Sender mit der roten Kugel hier und da etwas einfallen und sendet besondere Motto-Woche. So rührte man im September für die RTL+-Serie «Das Haus der Träume» die Werbetrommel und statte die Teilnehmer mit 1.500 Euro für ein Outfit mit Abendkleid aus.Im Dezember stand eine Mutter-Tochter-Spezialwoche an, die in Stuttgart produziert wurde. Als Startkapital erhielt das jeweilige Duo 1.000 Euro, das sie frei untereinander aufteilen durfte, um ein „sinnliches Outfit“ zusammenzustellen. Am 12. Dezember schalteten 0,40 Millionen Zuschauer ein, darunter 90.000 aus der Zielgruppe. Die Marktanteile bewegten sich bei mäßigen 3,9 und 5,3 Prozent. Am Dienstag und Mittwoch steigerten sich die Reichweiten auf 0,46 und 0,41 Millionen. Der Marktanteil belief sich nun auf solide 4,4 und mäßige 3,7 Prozent. In der Zielgruppe generierten 0,13 und 0,12 14- bis 49-Jährige annehmbare 6,6 und 6,2 Prozent.Am Donnerstag sank das Interesse auf 0,36 Millionen, was den Marktanteil auf 3,5 Prozent schrumpfen ließ. In der Zielgruppe verzeichnete man mit 0,08 Millionen und 4,8 Prozent die schwächste Ausbeute der Woche. Dafür gab es am Freitag mit 0,48 Millionen Gesamtzuschauern einen neuen Bestwert. Der Marktanteil stieg auf 4,0 Prozent. In der Zielgruppe waren diesmal 0;14 Millionen und 6,5 Prozent drin.«Shopping Queen» bleibt Erfolgsgarant für VOX , wenngleich sich die Spezialwoche nicht auszahlte. Im Jahresvergleich lag man leicht unter den üblichen Werten. In über 300 ausgestrahlten Episoden, die sich nur während der Weltmeisterschaft im Ende November und Anfang Dezember wiederholten kam man auf etwas mehr als 400.000 Zuschauer ab drei Jahren und einen Marktanteil von 4,1 Prozent. Durchschnittlich 0,12 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten für 6,6 Prozent. In der Spitze schaffte man aber bis zu 14,1 Prozent. Die Spezialwoche verblieb mit Marktanteilen von 3,9 respektive 5,9 Prozent auf einem eher verhaltenen Niveau.